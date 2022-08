Doppelbesteuerung: Rentenbeiträge voll absetzbar – was bringt das?

Dass die Inflation den Ausschlag gab, wie Lindner suggeriert, kann man allerdings als geschicktes Marketing verstehen. Schließlich findet sich der Plan bereits im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP.

Gut zu wissen Sind Sie als Arbeitnehmer verpflichtet, in die Rentenversicherung einzuzahlen, wird der absetzbare Teil der Rentenbeiträge um den steuerfreien Arbeitgeberanteil gekürzt.

Welche Rentenbeiträge sind genau gemeint?

Steuerzahler können nicht nur Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung absetzen, sondern auch jene in landwirtschaftliche Alterskassen, berufsständische Versorgungseinrichtungen und in Basisrentenverträge, sogenannte Rürup-Renten.

Wo gebe ich die Rentenbeiträge in der Steuererklärung an?

Aufwendungen für die Altersvorsorge gehören in der Steuererklärung in die Anlage Vorsorgeaufwand, genauer: in die Zeilen 4 bis 10. Die exakte Höhe Ihrer Beiträge finden Sie in Ihrer Lohnsteuerbescheinigung.

Machen Sie Ihre Steuererklärung elektronisch, übernimmt das Steuerprogramm die Werte automatisch. Denn die Informationen liegen dem Finanzamt bereits als E-Daten vor. Das funktioniert über den sogenannten Belegabruf ("Abruf von Bescheinigungen").

Geben Sie Ihre Steuererklärung noch auf Papier ab, finden sich in dem Vordruck dunkelgrüne Felder. Diese sind für die bereits übermittelten Daten vorgesehen, Sie müssen die Felder nicht ausfüllen.

Rentenbeiträge absetzen – wieso beugt das Doppelbesteuerung vor?

Seit 2005 müssen Rentner Steuern auf ihre Rente zahlen, allerdings nicht auf die gesamten Bezüge. Das soll erst in einigen Jahrzehnten geschehen. Diese lange Übergangsphase ist nötig, um Rentner nicht doppelt zur Kasse zu bitten. Schließlich haben sie ja schon als Arbeitnehmer Einkommensteuer für ihre Rente bezahlt.

Damit die Rechnung aufgeht, gibt es sozusagen ein Pendant zur schrittweise zunehmenden Besteuerung der Rente in der Auszahlungsphase: die schrittweise steigende Absetzbarkeit der Rentenbeiträge während des Erwerbslebens.

In der Theorie soll sich beides ausgleichen: die Entlastung beim zu versteuernden Einkommen und die später noch zu zahlende Einkommensteuer auf die Rente. In der Praxis gelingt das aber nicht, daher die Vorgabe des BFH an die Bundesregierung, die Rentensteuerformel zu ändern. Dass Rentenbeiträge nun zwei Jahre früher voll absetzbar werden, ist ein erster Schritt in diese Richtung.

Was ist noch nötig, um eine Doppelbesteuerung der Renten zu vermeiden?

Steuerexperten zufolge ist der entscheidende Schritt nicht, die Beiträge früher voll absetzbar zu machen, sondern die volle Rentenbesteuerung nach hinten zu verschieben. So plant es auch die Bundesregierung.

Der steuerpflichtige Rentenanteil werde "ab 2023 nur noch um einen halben Prozentpunkt steigen", heißt es im Koalitionsvertrag. "Eine Vollbesteuerung der Renten wird damit erst ab 2060 erreicht." Bislang ist ein jährlicher Anstieg von einem Prozentpunkt vorgesehen, wodurch Renten bereits 2040 voll versteuert werden müssten.