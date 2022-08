Elster: So machen Sie Ihre Steuererklärung mit "Mein Elster"

Wie mache ich eine Steuererklärung bei Elster?

Das Online-Finanzamt fragt Sie außerdem nach persönlichen Daten wie E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Anschließend erhalten Sie eine Aktivierungs-ID per E-Mail und einen Aktivierungs-Code per Post. Der Brief geht an jene Adresse, unter der Sie aktuell gemeldet sind.