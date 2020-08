Exklusive Studie

Jeder Deutsche wäre ohne Berlin knapp 80 Euro reicher

In der Regel ist es in Europa so: Die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung in der Hauptstadt ist höher als im restlichen Land. Doch es gibt eine Ausnahme: Deutschland. Ohne Berlin wären die Deutschen reicher.

Berlin bremst Deutschland. Zumindest wenn es um die Wirtschaftsleistung geht. Gäbe es die Hauptstadt nicht, wäre das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf um 0,2 Prozent höher. Das zeigt eine Rechnung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) auf Basis der jüngsten Statistiken von Eurostat für das Jahr 2017, die t-online.de exklusiv vorliegt.

BIP

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist der wichtigste Gradmesser für die wirtschaftliche Leistung eines Staates. Das BIP ist der Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen für den Endverbraucher, die innerhalb eines Zeitraums (meist wird ein Jahr betrachtet) in einem Land hergestellt oder angeboten wurden.

Demnach ginge es Europas Wirtschaft ohne ihre Hauptstädte fast durchgängig deutlich schlechter. Egal ob Paris, Kopenhagen oder Prag – in unseren Nachbarländern treiben die Hauptstädte die Wirtschaft.

Nur Berlin tanzt aus der Reihe: Ganz in der "Arm, aber sexy"-Tradition seines früheren Bürgermeisters Klaus Wowereit, macht es sozusagen jeden Deutschen im Jahr um knapp 80 Euro ärmer. Denn Deutschlands BIP pro Kopf betrug 2017 39.600 Euro – 0,2 Prozent davon sind 79,20 Euro.

Berlin hatte bis 2020 kein Unternehmen im Dax

Überraschend ist das allerdings nicht. Denn die großen deutschen Konzerne haben ihre Hauptsitze nicht in der Hauptstadt. Stattdessen sitzen sie vor allem in Bayern (etwa Adidas, BMW, Münchner Rück), in Nordrhein-Westfalen (zum Beispiel Bayer, Deutsche Post, RWE) oder Baden-Württemberg (Daimler, SAP, HeidelbergCement).

Bis Juni 2020 war sogar kein einziges Berliner Unternehmen im Deutschen Aktienindex, kurz Dax, gelistet. Dann trat jedoch der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen an die Stelle der Lufthansa, nun folgt zudem der Essenslieferdienst Delivery Hero auf den insolventen Zahlungsabwickler Wirecard.

Dass sich dadurch das Berliner BIP pro Kopf in den kommenden Jahren spürbar steigern wird, glaubt IW-Ökonom und Datenanalyst Henry Goecke allerdings nicht: "Natürlich hat es Signalwirkung für den Wirtschaftsstandort, wenn sich große Unternehmen in einer Stadt niederlassen." Allerdings sei das BIP eine sehr große makroökonomische Größe – "eine Milliarde Euro mehr oder weniger schlägt sich da nicht unbedingt sichtbar nieder."



Zumal es beim BIP pro Kopf auch darauf ankomme, wie viele Menschen durch wirtschaftlich starke Unternehmen zusätzlich in die Hauptstadt gelockt würden. Steigt die Einwohnerzahl, sinkt entsprechend das BIP pro Kopf.

Berlins Schwäche muss kein Nachteil sein

Fraglich ist aber ohnehin, ob eine große Abhängigkeit der Wirtschaftsleistung eines Landes von nur einer Stadt überhaupt erstrebenswert ist. "Mehrere starke wirtschaftliche Zentren sind eigentlich ein wirtschaftlicher Vorteil von Deutschland", sagt Goecke. Das sei wie bei der Geldanlage, wo man schließlich auch nicht alle Eier in ein Nest legen solle.



Spitzenreiter in Sachen Hauptstadt-Abhängigkeit ist Griechenland. Ohne Athen würde die Wirtschaft dort um knapp 19 Prozent schrumpfen. Frankreich wäre ohne Paris fast 16 Prozent ärmer, Dänemarks Wirtschaft wäre ohne Kopenhagen 14 Prozent schwächer.

Da Deutschland zudem den größten Anteil am europäischen Bruttoinlandsprodukt hat, mag Berlin zwar im Vergleich zum Rest des Landes hinterherhinken, im direkten Vergleich mit den anderen Hauptstädten Europas lässt es aber immerhin einige hinter sich: Rom, Madrid, Prag, Lissabon, Bratislava und Athen.