In den kommenden Monaten k├Ânnten die Strom- und Gaspreise f├╝r deutsche Haushalte weiter steigen. Der Grund daf├╝r liegt bei den Energieversorgern. Im Gro├čhandel kostet Gas fast doppelt so viel wie 2021.

Die Beschaffungskosten, die die Energieversorger f├╝r Strom und Gas zahlen m├╝ssen, seien in den vergangenen Monaten extrem gestiegen, so BDEW-Chefin Kerstin Andreae. Seit Beginn des vergangenen Jahres h├Ątten sich die Gro├čhandelspreise f├╝r Strom vervierfacht, die f├╝r Gas fast verf├╝nffacht.

"Aufgrund langfristiger Beschaffungsstrategien der Energieversorger ├╝ber mehrere Jahre kommen die Preisentwicklungen an den Gro├čhandelsm├Ąrkten nur mit Verz├Âgerung bei den Kundinnen und Kunden an", so Andreae. "Je l├Ąnger das Preisniveau hoch bleibt, desto mehr werden sich die Gro├čhandelspreise jedoch in den Tarifen niederschlagen und diese auch auf l├Ąngere Sicht beeinflussen."