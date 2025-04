Rente, Krankenkasse und Co.

Euroscheine: Die alternde Gesellschaft treibt die Sozialbeiträge in bisher ungekannte Höhen. (Quelle: Hammarby Studios/getty-images-bilder)

Bereits zu Jahresbeginn mussten Arbeitnehmer in Deutschland tiefer in die Tasche greifen: Rund 255 Euro mehr pro Jahr zahlen Durchschnittsverdiener laut dem Forschungsinstitut IGES inzwischen allein für ihre gesetzliche Krankenversicherung. Der Zusatzbeitrag zum allgemeinen Satz von 14,6 Prozent war Anfang 2025 auf im Schnitt 2,9 Prozent gestiegen – obwohl der Orientierungswert der Regierung bei 2,5 Prozent liegt. Und der Trend dürfte sich fortsetzen.

"Ich erwarte, dass die Krankenkassenbeiträge ohne Reformen in den kommenden zwei Jahren jeweils um rund 0,2 Beitragssatzpunkte steigen", prognostiziert der Essener Gesundheitsökonom Jürgen Wasem. Und das ist nur der Anfang: Laut IGES könnte die Gesamtbelastung durch Sozialversicherungsbeiträge – also für Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung – innerhalb der nächsten zehn Jahre von derzeit rund 42 auf bis zu 49 Prozent steigen. Je nach Entwicklung sei sogar eine Bandbreite zwischen 46 und 53 Prozent denkbar.

Demografie und Politik als Preistreiber

Der Hauptgrund für diese Entwicklung liegt in der alternden Bevölkerung. "Ältere Menschen brauchen im Schnitt drei bis vier Mal so viele Leistungen wie jüngere", erklärt Wasem. In der Pflegeversicherung schlägt das bereits durch: Anfang 2025 stieg der Beitragssatz für Versicherte mit einem Kind um 0,2 Punkte auf 3,6 Prozent. Auch hier wird ein weiterer Anstieg erwartet – vor allem durch steigende Löhne für Pflegekräfte.