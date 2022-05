Die Kehrtwende des Christian Lindner

Allein: Ganz so marktfreundlich und wirtschaftsliberal waren seine ersten Monate als Minister am Ende nicht. Angesichts des Ukraine-Kriegs und der steigenden Inflation musste Lindner eine Reihe von staatlichen Subventionspaketen auf den Weg bringen, was nicht so recht zum liberalen Mantra von weniger Staatsausgaben passt. Mehr noch: Mit dem Tankrabatt erfand er sogar selbst ein Instrument, das fast alle Ă–konomen als wenig zielfĂĽhrend und teuer bezeichneten.

Damit soll nun Schluss sein. Lindner, so scheint es, will eine Kehrtwende vollziehen. Eine, die seinen SPD- und GrĂĽnen-Kollegen der Ampelkoalition zeigen soll, dass er nun seine Rolle als liberaler Finanzminister gefunden hat. So jedenfalls liest sich seine neue finanzpolitische Strategie, die er am Mittwoch in Berlin vorgestellt hat.