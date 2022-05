Die EU ringt um ein Ă–lembargo, Experten gehen davon aus, dass auf kurz oder lang auch Bremser wie Ungarn oder die Slowakei diesem Schritt zustimmen werden. Sollte ich mit Blick auf den Herbst also jetzt schon mal die Tankkanister fĂĽrs Auto fĂĽllen?

Niemand kann seriös vorhersagen, wie sich die Preise von Heizöl, Benzin und Diesel weiterentwickeln. Dennoch müssen wir mit weiter steigenden Energiepreisen zumindest rechnen. Darum ist es wichtig, bereits jetzt Energie zu sparen. Hamsterkäufe treiben die Preise dagegen nur unnötig zusätzlich in die Höhe.

Sollten Unternehmen, die in der Krise größere Gewinne machen als sonst also mehr Steuern bezahlen, so wie es die Grünen fordern?