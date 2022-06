Was dröge klingt, heißt konkret: Ohne die Finanzagentur gibts fĂŒr Finanzminister Christian Lindner (FDP) kein frisches Geld. Gerade jetzt, wo die Bundesregierung das sogenannte Sondervermögen fĂŒr die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro aufsetzen will, kommt der Finanzagentur also eine SchlĂŒsselrolle zu. t-online erklĂ€rt, was hinter dem Unternehmen steckt und wie sich der Staat mit ihr Kredite besorgt.