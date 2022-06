Inzwischen wird der Schritt als Alternativoption gehandelt, um sogenannte "Übergewinne" abzuschöpfen, ErtrĂ€ge also, die ĂŒber das normale Maß einer Firma hinausgehen. Eine Idee im Steuerrecht, der Lindner und die FDP nicht zustimmen wollen.

Habeck will "Beweislastumkehr"

Schwierig sei in der Praxis unter anderem, den Nachweis fĂŒr Absprachen eines Kartells zu erbringen. Deswegen wolle man kĂŒnftig davon ausgehen, dass es sich um ein Kartell handele, wenn die Wirkung an den MĂ€rkten entsprechend sei. "Das ist quasi eine Beweislastumkehr", sagte Habeck am Montag im Deutschlandfunk.