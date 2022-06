Eine Woche später meldet das Unternehmen Insolvenz an; die 1,9 Milliarden Euro existierten wohl nie. Wirecard war ein einziger Betrug . Die Aktie ist nun nichts mehr wert, der entstandene Schaden für Investoren geht in die Milliarden. Zehntausende Privatanleger haben ihr Geld verloren.

"Es geht zum Teil um sechsstellige Beträge"

Einer, der die Schicksale kennt und für ihr Geld kämpft, ist Christopher Kress. Der Fachanwalt für Kapitalmarktrecht vertritt gemeinsam mit Kollegen in seiner Esslinger Kanzlei mehr als 1.000 Wirecard-Geschädigte.

"Menschen, die wenige Hundert Euro in die Aktie investiert haben. Aber auch Menschen, die ihre gesamte Altersvorsorge durch den Wirecard-Betrug verloren haben, es geht hier zum Teil um sechsstellige Beträge", sagt er. "Diese Leben hat Wirecard zerstört."

Kress und seine Kanzleipartner wollen daher Schadensersatz. Und zwar von EY, dem früheren Wirtschaftsprüfer Wirecards. Jahrelang hatte EY die Abschlüsse abgenickt, während Wirecard nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bereits die Bilanzen gefälscht haben soll. Erst als Testüberweisungen von den Treuhandkonten ausblieben, meldete EY Zweifel an den Büchern an – und das Wirecard-Kartenhaus brach in sich zusammen.