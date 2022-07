Bundeskabinett beschließt Haushaltsentwurf 2023 – samt Schuldenbremse

Allerdings hat Lindner einen Weg gefunden weitere Kredite aufzunehmen. 7,3 Milliarden Euro Darlehen an den Internationalen Währungsfonds (IWF) und 9.9 Milliarden Euro an den Gesundheitsfonds über eine Neuverschuldung finanziert. Diese Darlehen bucht die Bundesregierung laut Lindner allerdings außerhalb der Schuldenbremse.

Uneinigkeit in der Regierung ĂĽber Schuldenbremse

Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dennis Rohde, sagte: "Wir geben Sicherheit in globalen Krisen, investieren weiter in Rekordhöhe in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und sorgen gleichzeitig für stabile Staatsfinanzen."