Diese 46 Banken schaffen jetzt die Strafzinsen ab

Der Vorstandsvorsitzende des Verbands der Sparda-Banken, Florian Rentsch, verwies am Mittwoch in Frankfurt auf die angek├╝ndigten Leitzinserh├Âhungen der Europ├Ąischen Zentralbank (EZB). "Die Sparda-Banken werden die Kundinnen und Kunden an der positiven Entwicklung teilhaben lassen und die Verwahrentgelte zeitnah wieder abschaffen", k├╝ndigte er laut Mitteilung an.