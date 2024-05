Wie hoch sind die Steuern bei 1.000 Euro Rente?

Wie hoch der für Sie ist, richtet sich nach dem Jahr, in dem Sie in Rente gehen (siehe Tabelle unten). Bis 2058 soll er auf null sinken. Von da an müssen Neurentner also ihre gesamte Rente versteuern . Allerdings gibt es ja noch den Grundfreibetrag.

Beispielrechnung

Nehmen wir an, Sie sind im Jahr 2020 in Rente gegangen, sind alleinstehend, nicht in der Kirche, gesetzlich krankenversichert und wohnen in Bad Hersfeld. Dann gilt für Sie ein Rentenfreibetrag von 20 Prozent – 80 Prozent Ihrer Rente sind also steuerpflichtig. Nehmen wir weiter an, dass Sie ebenjene 1.000 Euro Rente im Monat beziehen, also 12.000 Euro im Jahr. Dann bleiben davon 2.400 Euro steuerfrei (20 Prozent von 12.000 Euro).