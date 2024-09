Große Teile der Steuererklärung werden automatisiert geprüft, doch auf manche Angaben schaut ein Finanzbeamter. Welche das in diesem Jahr sind.

Mit der Steuererklärung können sich die meisten Deutschen Geld vom Finanzamt zurückholen. Manch einer mag daher in Versuchung geraten, hier und da etwas mehr Ausgaben anzugeben, als ihm in Wahrheit entstanden sind. Belege muss man schließlich nur noch einreichen, wenn man dazu aufgefordert wird.

Die Praxis, es mit den Angaben nicht ganz so genau zu nehmen, dürfte umso verlockender sein, wenn man wüsste, welche Posten besonders sorgfältig geprüft werden. Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen tun Steuerzahlern diesen Gefallen: Sie veröffentlichen jedes Jahr die Liste der Prüffelder für ihre Finanzbeamten. Andere Bundesländer sind zwar nicht so offenherzig, geben aber immerhin Faustregeln vor.