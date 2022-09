Amprion: Regionale Stromausfälle im Winter möglich

Das bedeutet: Stundenweise wird in bestimmten Regionen der Strom abgeschaltet. Amprion will dabei Unternehmen und Verbraucher gleich behandeln. In einer Anfang des Monats veröffentlichten Analyse von möglichen Szenarien hatte die vier großen Netzbetreiber 50Hertz, Amprion, Tennet und Transnet BW geschrieben: "In allen drei betrachteten Szenarien zeigt sich die Versorgungssituation im kommenden Winterhalbjahr äußerst angespannt – in Europa kann im Strommarkt die Last nicht vollständig gedeckt werden. In den beiden kritischeren Szenarien treten in einigen Stunden Lastunterdeckungen auch in Deutschland auf."