Von Chemie bis Müsli

Diese Branchen würde ein Gaslieferstopp dramatisch treffen

Unsicherheit bei der Gasversorgung: Putin will nur noch Rubel für sein Gas. Auch wenn Deutschland eine Sonderbehandlung bekommt, ist die Gefahr eines Lieferstopps nicht gebannt. Für viele Branchen stehen Millionen auf dem Spiel.

Überblick Chemie

Stahl

Glas

Aluminium

Lebensmittel

Vor einer Woche löste Putin mit seiner Ankündigung, russisches Gas nur noch gegen Zahlungen in Rubel zu liefern, für Verunsicherung in Europa. Am Donnerstag wechselten sich die Signale dann ab.

Putin unterstrich seine Forderung erneut, stellte Deutschland aber zeitgleich die Möglichkeit in Aussicht, doch in Euro zu bezahlen. Gleichzeitig sticht ein Insider in einer russischen Zeitung durch, dass Gazprom bereits die Optionen eines Lieferstopps prüfe (mehr dazu hier).

Sollte es so weit kommen, würde das die deutsche Industrie hart treffen, warnen viele Ökonomen und immer mehr Branchenvertreter. Indirekt dürfte durch Abhängigkeiten in den Lieferketten fast jeder Zweig betroffen sein, doch manche Branchen dürfte ein Lieferstopp beim Erdgas früher und härter treffen. t-online listet sie auf.

Am drastischsten warnt die Chemieindustrie vor einem Ende der russischen Gaslieferungen. Jährlich setzt die chemisch-pharmazeutische Industrie in Deutschland 2,8 Millionen Tonnen Erdgas als Rohstoff und 99 Terawattstunden für die Erzeugung von Dampf und Strom ein.



Und die Industrie verwendet Gas, um Wasserstoff, Ammoniak und Acetylen herzustellen. "Erdgas ist mit Abstand der wichtigste Energieträger in der chemischen Industrie", sagt ein Sprecher des Verbands der chemischen Industrie (VCI) t-online.

ChemCoast Park Brunsbüttel, Schleswig-Holstein (Symbolbild). (Quelle: blickwinkel/imago images)



Ein plötzlicher Lieferstopp würde zu einem Herunterfahren mehrerer großer Werke führen, warnt der Verband. Das hätte langfristige Auswirkungen: "Wenn Chemieanlagen einmal heruntergefahren sind, dann stehen sie für Wochen und Monate still", betonte der Chef des Branchenverbandes, Christian Kullmann.

Es gäbe dann einen "gewaltigen Dominoeffekt", der sich auf die gesamte Wirtschaft ausweite, da die Chemieindustrie wichtige Vorprodukte für andere Industriezweige produziert. Dieser "industrielle Flächenbrand" würde Deutschland in eine schwere Rezession stürzen, sagt Kullmann.



Ebenfalls starke Auswirkungen hätte ein Lieferstopp auf die Stahlindustrie. Mit 40 Millionen Tonnen Rohstahl ist die deutsche Stahlindustrie der größte Hersteller in der EU und der achtgrößte Produzent weltweit. Für viele Industriezweige steht die Stahlindustrie ganz vorne in der Lieferkette.



"Ein unmittelbarer Importstopp von russischem Gas würde nicht nur zu Produktionsstillständen in der Stahlindustrie, sondern auch zu einem Einbruch der Industrieproduktion in Deutschland und der EU führen", warnt der Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl.

Edelstahlgießerei Schmees in Pirna (Symbolbild). (Quelle: Sylvio Dittrich/imago images)



"Ohne Erdgas wird es keine Produktion von Stahl geben", sagt auch der börsennotierte Stahlkonzern Salzgitter AG t-online. Der Konzern warnt zudem davor, dass eine stockende Stahlproduktion auch die Energiewende verzögert.

"Es können keine kurzfristig benötigten Leitungsrohre zum Transport von LNG-Gas oder Wasserstoff ohne Stahl produziert werden. Ebenso neue Windtürme zur Erzeugung von regenerativer Energie", sagt ein Konzernsprecher t-online. Ohne Stahl gibt es also auch keine Abkehr vom russischen Gas – und ohne russisches Gas keinen Stahl. Ein Teufelskreis, wie es scheint.

Im Fall eines russischen Lieferstopps für Erdgas würde sich die Glasindustrie nach Verbandsangaben Schäden in Höhe von 50 Millionen Euro je Anlage gegenübersehen. Damit die Produktionsstätten nicht irreversibel beschädigt werden, braucht die Industrie mindestens 70 Prozent des Erdgases, das der Branche im Normalbetrieb zur Verfügung steht, sagt der Bundesverband Glas.

Der Verband verweist darauf, dass die Glasindustrie deutlich mehr als nur Trinkgläser produziert. Von ihr hängen auch die Produktion von Windrädern, die Halbleiterindustrie sowie die Pharma- und die Lebensmittelindustrie ab.

Bei einem Lieferstopp würden die Anlagen zerstört werden, zudem drohe in den Fabriken in diesem Fall eine Explosionsgefahr, warnt der Verband. Auch der Wiederaufbau der zerstörten Anlagen könnte Monate bis Jahre dauern und die Branche daher empfindlich treffen.

Ein weiterer Grundstoff für viele Industriezweige ist Aluminium – und auch hier sind die Unternehmen in Sorge. "Die Verfügbarkeit von Gas ist für die Aluminiumindustrie und ihre Produktionsprozesse von enorm hoher Bedeutung", teilte der Branchenverband Aluminium Deutschland mit.

Im Produktionsprozess ist der Rohstoff nicht zu ersetzen, sodass auch in dieser Branche bei einem Lieferstopp die Produktion stillstehen müsste. Knapp 73.000 Menschen sind in der Aluminium-Branche in Deutschland beschäftigt, Lieferausfälle würden zudem eine noch wichtigere Branche treffen: Fast die Hälfte des Umsatzes macht der Aluminium-Sektor mit der Autoindustrie, gibt der Gesamtverband Aluminiumindustrie Deutschland an.



Im Supermarkt könnte im Falle eines Lieferstopps nicht nur die Alufolie ausgehen, warnt der Branchenverband – auch anderen Produkten droht der Ausfall. "Stehen die Unternehmen der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft still, laufen wir in eine prekäre Situation", warnte der Branchenverband der Getreideverarbeiter VGMS am Donnerstag. "Dann bleiben Regale dauerhaft leer."



Wichtige Grundnahrungsmittel – Haferflocken, Nudeln, Müsli – würden in diesem Szenario laut Verband fehlen. Auch Verpackungen für Lebensmittel, die mit Stärke hergestellt werden, wären betroffen – und das jeweils schon nach kürzester Zeit. Mit einem Anteil von 12 Prozent ist die Branche der zweitgrößte Erdgasabnehmer in der deutschen Industrie, knapp hinter der Chemieindustrie.

Doch nicht nur Mehl, Müsli, Nudeln und Co. könnten in diesem Fall knapp werden, auch die Gemüsezüchter stehen vor erschwerten Bedingungen. In Großbritannien bleiben die ersten Gewächshäuser leer, weil die Produzenten sich den Anbau von Gurken, Auberginen, Paprika und Tomaten nicht mehr finanzieren können.

Tomaten in einem Gewächshaus. (Quelle: YAY Images/imago images)



Um die Gewächshäuser auf die benötigte Temperatur zu heizen, nutzen die Gemüseproduzenten Erdgas, das sich durch die Krise stark verteuert hat. Auch in der EU werden viele Gemüsesorten, wie etwa Tomaten, in Gewächshäusern gezüchtet.



Die hohen Energiepreise dürften sich auch bei den europäischen Produzenten zunehmend niederschlagen. Ein Lieferstopp oder auch nur eine Drosselung würde die Energiepreise noch weiter in die Höhe schießen lassen.