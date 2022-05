Ich denke: Wer jetzt noch drin ist, der wird bleiben. Aktuell kann ein europĂ€isches Unternehmen noch in bestimmten Bereichen legal in Russland arbeiten, es gibt kein Totalembargo. Sollten sich die Sanktionen allerdings noch um ein deutliches StĂŒck verschĂ€rfen, dann werden die regulatorischen LĂŒcken so klein, dass man als Anwalt sagen muss: Ihr mĂŒsst das komplett einstellen.