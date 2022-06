Bundesregierung legt Streit um Verbrenner-Aus bei: Bei EU-Verhandlungen

Aktualisiert am 28.06.2022 - 17:27 Uhr

Die Bundesregierung hat sich wĂ€hrend der Verhandlungen auf EU-Ebene auf eine gemeinsame Position zum möglichen Aus fĂŒr neue Verbrenner-Autos ab 2035 geeinigt. Wie ein Regierungssprecher am Dienstag mitteilte, unterstĂŒtzt die Bundesregierung einen sich abzeichnenden Vorschlag des Rates zu den Flottengrenzwerten als "Beitrag auf dem Weg zu einer klimaneutralen MobilitĂ€t". Zuerst hatte die "Welt" berichtet.

In den Verhandlungen der vergangenen Tage habe erreicht werden können, dass dieses Anliegen des Koalitionsvertrages im Beschlusstext verankert werde, so der Regierungssprecher: "Unter dieser Voraussetzung wĂŒrde die Bundesregierung dem Vorschlag zustimmen."

FDP hatte große Bedenken

In FDP-Kreisen hieß es, diese Position sei mit der FDP abgesprochen. Zuvor war unklar gewesen, ob Deutschland einem möglichen Aus fĂŒr neue Verbrenner-Autos in der EU ab 2035 zustimmt – oder sich enthĂ€lt. Das Thema hatte fĂŒr heftigen Streit in der Bundesregierung gesorgt, die FDP hatte große Bedenken. Sie hatte darauf gepocht, dass nach 2035 auch Verbrenner-Autos zugelassen werden können, die mit E-Fuels fahren.