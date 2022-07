CDU-Generalsekretär Czaja: "Wir haben ein fundamentales Energieproblem"

Habeck hatte sich zu Beginn der Woche ähnlich geäußert. Bei einem Besuch in Wien sagte er, dass auch Privathaushalte "ihren Anteil leisten" müssten. Denn "eine dauerhafte oder langfristige Unterbrechung von industrieller Produktion" hätte "massive Folgen" für die Versorgungssituation.

Czaja: Auktionsmodell seit Wochen angekündigt

Um die industrielle Versorgung zu gewährleisten, hatte Habeck bereits vor einigen Wochen ein Auktionsmodell vorgestellt. Dabei orientierte er sich an einem Vorschlag von Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller und bestehenden Mechanismen auf dem Strommarkt.

Die Idee: Die Firmenkunden bieten um die Höhe staatlicher Entschädigungszahlungen, das niedrigste Gebot erhält den Zuschlag. Dahinter steht der Gedanke, dass diejenigen, die niedrige Gebote abgeben, am ehesten auf das Gas verzichten und durch die Entschädigungszahlungen auf Alternativen ausweichen könnten, die ohne die Zuschüsse zu teuer wären.

Im Ernstfall käme dann das Gas noch bei all jenen Betrieben an, die am wenigsten darauf verzichten können. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bislang jedoch gab es eine solche Auktion nicht, wie auch CDU-General Czaja kritisiert. "Wieder einmal fällt Robert Habeck durch Aktionismus auf", sagte er t-online. "Er warnt, anstatt Lösungsansätze anzubieten, um einen solchen Notstand abzuwenden: Die seit Wochen angekündigte Auktionierung für freiwillige Einsparungen in der Wirtschaft soll frühestens im September kommen."

Angst könnte Preise treiben

Ist es dann schon zu spät? Czaja jedenfalls fürchtet, dass die Unsicherheit unter den Deutschen steigen dürfte – und die Situation sie dann auch teuer zu stehen käme. Denn an den Rohstoffmärkten werde diese Unsicherheit bereits mit einkalkuliert.

"Habeck muss Sicherheit für den Winter schaffen und damit Spekulationen an den Märkten mit allen Mitteln verhindern", fordert Czaja. Neben dem Gas gehe es dabei auch ums Öl: "Die Preise am Rohölmarkt haben längst nichts mehr mit der realen Verknappung zu tun, sondern sind angstgetrieben. Diese Ängste werden von Habeck nicht genommen, sondern noch verstärkt", so der CDU-Politiker weiter.

Allianz zwischen Union und FDP

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai kritisiert Wirtschaftsminister Habeck ebenfalls, vor allem wegen seiner Dusch-Tipps. (Quelle: Chris Emil Janßen/imago-images-bilder)

Auffällig: Die Kritik an Habecks Kurs kommt inzwischen nicht mehr nur aus der oppositionellen Union. Auch beim Koalitionspartner FDP gibt es Widerspruch – an seiner Haltung zur Atomkraft, aber auch am allgemeinen Management der Energiekrise.