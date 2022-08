Deutsche pessimistisch wie nie zuvor

So pessimistisch waren die Deutschen noch nie

40 Prozent der Deutschen gehen davon aus, dass es ihnen in einem Jahr schlechter gehen wird als jetzt. Noch mehr finden, die Ampel-Koalition tue zu wenig.

Die hohe Inflation bereitet den Deutschen immer mehr Sorgen. 40 Prozent – und damit so viel wie noch nie – gehen davon aus, dass ihre eigene wirtschaftliche Situation in einem Jahr schlechter sein wird. Das geht aus dem ZDF-Politbarometer hervor, das auf einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen basiert und am Freitag veröffentlicht wurde.