Trotz Energiekrise: Zahl der Arbeitslosen steigt nur leicht

Aktualisiert am 31.08.2022 - 10:20 Uhr

Aktualisiert am 31.08.2022 - 10:20 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Zahl der Arbeitslosen steigt im August leicht an

Die Zahl der Arbeitslosen ist im August gestiegen. Dennoch sei der Arbeitsmarkt robust, so die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August gegenüber dem Vormonat um 77.000 auf 2,547 Millionen gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg weiter mitteilte, nahm die Arbeitslosenquote um 0,2 Punkte auf 5,6 Prozent zu. Im Vergleich zum August des Vorjahres sank die Zahl der Arbeitslosen um 31.000.