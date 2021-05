Zur Festnahme eines Regimekritikers

Lukaschenko zwingt Flugzeug zur Landung – Maas fordert Konsequenzen

23.05.2021, 20:52 Uhr | dpa, AFP, sle

Die weißrussische Polizei verhaftet den Journalisten Roman Protassewitsch (2.v.l) in Minsk: Der Eingriff Lukaschenkos in die internationale Luftfahrt löste heftige Kritik aus. (Quelle: Sergei Grits/dpa)

Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko hat ein Flugzeug landen lassen. Darin befand sich ein Blogger, der nach der Landung festgenommen wurde. Deutschland fordert nun Aufklärung.

Behörden in der autoritär regierten Republik Belarus haben nach Berichten von Staatsmedien in Minsk ein Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius (Litauen) zur Landung gebracht. An Bord war auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch, der nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna in Minsk festgenommen wurde.

Oppositionelle sprachen am Sonntag von einem beispiellosen Eingriff in den internationalen Luftraum. Auch der oppositionelle Nachrichtenkanal Nexta bestätigte die Festnahme seines Mitbegründers und früheren Redakteurs. Lukaschenko habe unter Verstoß gegen alle Gesetze ein Flugzeug "gekapert", kritisierte der Kanal. Nexta forderte Ryanair auf, den Vorfall aufzuklären.

Die Fluglinie bestätigte, dass einer ihrer Flieger auf dem Weg von Athen in die litauische Hauptstadt Vilnius nach Minsk umgeleitet worden sei. Die Besatzung des Fluges sei von belarussischer Seite über eine mögliche Sicherheitsbedrohung an Bord in Kenntnis gesetzt und angewiesen worden, zum nächstgelegenen Flughafen in Minsk zu fliegen, teilte die Airline am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Schicksal von Roman Protasewitsch unklar

Die Maschine sei sicher gelandet, und die Passagiere seien von Bord gegangen, während die lokalen Behörden Sicherheitsüberprüfungen erledigt hätten. Dabei sei nichts Ungewöhnliches gefunden worden. Die Behörden hätten daraufhin genehmigt, dass das Flugzeug nach schätzungsweise fünf Stunden am Boden wieder zusammen mit Passagieren und Crew abfliegen könne.

Inzwischen ist das Flugzeug in Richtung Litauen gestartet, wie die Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Zur Festnahme des Oppositionsaktivisten gab es von Ryanair keine Angaben. Auch die EU-Kommission bestätigte den Start der Maschine. Zum Schicksal des Exil-Oppositionellen Roman Protasewitsch, machte die zuständige EU-Kommissarin Adina Valean ebenfalls keine Angabe.

EU will mögliche Sanktionen diskutieren

Nun will die Europäische Union reagieren: Die Staats- und Regierungschefs der EU werden auf ihrem Gipfeltreffen am Montag über eine Verschärfung der Sanktionen gegen Belarus beraten. Ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel sagte am Sonntagabend in Brüssel, bei dem geplanten Gipfel werde es um die erzwungene Landung des Ryanair-Fluges in Minsk gehen. "Bei dieser Gelegenheit werden Konsequenzen und mögliche Sanktionen diskutiert."



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte am Abend eine klare Forderung an Lukaschenko. "Alle Passagiere müssen in der Lage sein, ihre Reise nach Vilnius sofort fortzusetzen und ihre Sicherheit muss gewährleistet werden. Jeder Verstoß gegen internationale Luftverkehrsregeln muss Konsequenzen haben", so von der Leyen.

Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Miguel Berger, schrieb am Sonntag im Onlinedienst Twitter ebenfalls, eine "sofortige Erklärung" sei nötig.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Norbert Röttgen (CDU) sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland": "Wenn sich die Informationen bestätigen, handelt es sich um einen unfassbaren Fall von Staatsterrorismus."

Auch Nato kritisiert Lukaschenkos Eingriff

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat eine internationale Untersuchung der Flugzeug-Umleitung durch die belarussischen Behörden nach Minsk gefordert. Er verfolge die Zwangslandung des Fluges und die berichtete Festnahme des Oppositionellen Roman Protassewitsch, schrieb der Norweger am Sonntagabend auf Twitter. "Das ist ein schwerwiegender und gefährlicher Vorfall, der internationale Untersuchungen erfordert." Belarus müsse die sichere Rückkehr der Crew und aller Passagiere sicherstellen.

Litauens Präsident Gitanas Nauseda forderte wiederum die sofortige Freilassung des Aktivisten Protassewitsch. "Das ist ein nie dagewesener Vorfall (...) Das Regime von Belarus steht hinter dieser abscheulichen Aktion", schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die von Belarus erzwungene Landung eines Ryanair-Fluges in Minsk mit scharfen Worten verurteilt und die Freilassung des belarussischen Oppositionellen Roman Protasewitsch verlangt. "Dass ein Flug zwischen zwei EU-Staaten unter dem Vorwand einer Bombendrohung zur Zwischenlandung gezwungen wurde, ist ein gravierender Eingriff in den zivilen Luftverkehr in Europa", erklärte Maas am Sonntagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Fahndungen gegen zahlreiche Oppositionelle

Die Behörden in Belarus hatten Nexta als extremistisch eingestuft. Der Kanal hatte im vergangenen Jahr nach der umstrittenen Präsidentenwahl immer wieder zu Massenprotesten gegen Lukaschenko aufgerufen. Der Blogger Protassewitsch gehört zu den vielen international zur Fahndung ausgeschriebenen Oppositionellen, denen Lukaschenko selbst den Kampf angesagt hat.

Der Geheimdienst KGB hatte den Journalisten auf eine Liste mit Menschen setzen lassen, denen die Beteiligung an terroristischen Handlungen vorgeworfen werde, wie das Portal tut.by bei Telegram berichtete. Nach Angaben der Staatsagentur Belta hatte Lukaschenko nach einem Alarm über einen Sprengsatz an Bord der Maschine selbst das Kommando gegeben, das Flugzeug in Minsk landen zu lassen.

Strecke des Ryanair-Flugs FR4978. (Quelle: Flightradar24)

Zur Begleitung sei auch ein Kampfjet vom Typ MiG-29 aufgestiegen, wie der Flughafen bestätigte. Flughafensprecher teilten in Staatsmedien mit, dass die Piloten an Bord der Passagiermaschine um die Landeerlaubnis gebeten hätten. Später habe sich die Information über die mutmaßliche Bombe als Fehlalarm herausgestellt.