Russischer McDonald's öffnet erste Filialen in Moskau

Aktualisiert am 12.06.2022 - 07:11 Uhr

Aktualisiert am 12.06.2022 - 07:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Russischer McDonald's ├Âffnet erste Filialen in Moskau

Es ist mehr als Fast Food, es ist ein Symbol: Nach 30 Jahren hat McDonald's wegen des Kriegs sein Gesch├Ąft in Russland aufgegeben. Rasch aber ├Âffnen die Filialen wieder ÔÇô mit neuem Besitzer.

Einige Wochen nach dem endg├╝ltigen R├╝ckzug der US-Fast-Food-Kette McDonald's aus Russland ├Âffnen die ersten Restaurants unter ihrem neuen, russischen Besitzer. Insgesamt 15 Filialen in Moskau und Umgebung sollen an diesem Sonntag wieder G├Ąste empfangen ÔÇô unter neuem Namen und Logo, aber an denselben Standorten, mit demselben Personal und fast identischen Gerichten.