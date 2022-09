Beerdigung von Queen Elizabeth II: Viele Turbulenzen in Reihe zwei

Die Trauerfeier für Königin Elizabeth II. war nicht nur ein historisches Ereignis, sondern auch ein politisches. Natürlich stand die große Politik nicht offiziell auf der Tagesordnung an diesem Montag in London – es ging schließlich um den Abschied von der Queen. Doch wann haben sich schon einmal so viele so prominente Staats- und Regierungschefs in einem Saal zusammengefunden? Und das in einer derart kriegs- und krisengeplagten Zeit wie der gegenwärtigen?