Union zu Barley-Äußerung EU-Atomwaffen? "Kanzler Scholz muss für Klarheit sorgen" Von afp , mam 13.02.2024 - 15:00 Uhr Lesedauer: 2 Min. Johann Wadephul, Vize-Fraktionsvorsitzender der Union (Archivbild): Er fordert eine klare Positionierung vom Kanzler.

Die Europa-Spitzenkandidatin der SPD, Katarina Barley, hat eigene Atomwaffen für die EU in Erwägung gezogen. CDU/CSU fordern eine Klarstellung.

Die Äußerungen von SPD-Europa-Spitzenkandidatin Katarina Barley zu möglichen EU-Atomwaffen haben unter Bundespolitikern eine Kontroverse ausgelöst. Die Unionsfraktion forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf, sich zu den Äußerungen Barleys zu positionieren. "Da diese Äußerung von der früheren Justizministerin und gerade gewählten Spitzenkandidatin der SPD stammt, muss Kanzler Scholz für Klarheit sorgen", sagte Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) dem "Tagesspiegel" nach Angaben vom Dienstag. "Ist das die Position der Bundesregierung und seiner Partei?"

Wadephul fragte weiter: "Wie soll das angesichts der völkerrechtlichen Bindung Deutschlands überhaupt realisiert werden?" Ob das mit Frankreich, das ja schon Atomwaffen besitze, abgesprochen sei, wollte der CDU-Politiker zudem wissen. "Meint der Kanzler, dass die Abschreckung amerikanischer Waffen durch ein vergleichbares EU-Arsenal ersetzt werden kann?" Er fürchte, "dass die Aussage die völlige Ahnungs- und Bedeutungslosigkeit von Frau Barley belegt", ergänzte Wadephul.

Kritik aus der SPD

Aus der eigenen Partei Barleys schlägt ihr heftige Kritik entgegen: Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner bezeichnete den Vorstoß für eine gemeinsame europäische Atombombe im "Tagesspiegel" als "brandgefährliche Eskalation". Wörtlich sagte Stegner am Dienstag: "Die nukleare Aufrüstung Europas oder gar die unmittelbare deutsche Beteiligung an nuklearer Verfügungsgewalt wären nicht die passende Antwort auf eine neuerliche Trump-Administration in den USA, sondern eine brandgefährliche Eskalation der Lage Europas."

Deshalb habe er auch einen entsprechenden Vorschlag des Ex-Außenministers Joschka Fischer deutlich kritisiert, sagte der SPD-Politiker. Er halte mehr gemeinsame europäische Sicherheits- und Außenpolitik für wünschenswert, gleichzeitig forderte er aber auch mehr Friedensinitiativen in Nahost und in Europa. "Eine europäische Atommacht braucht es nicht – sie wäre das Gegenteil von europäischer Sicherheit", sagte Stegner.

Barley reagierte mit Aussage auf Ankündigung Trumps

Barley hatte zuvor Zweifel am Schutz Europas durch den US-Atomschirm geäußert. "Angesichts der jüngsten Äußerungen von Donald Trump ist darauf kein Verlass mehr", sagte sie dem "Tagesspiegel" am Dienstag. Auf die Frage, ob die EU eigene Atombomben brauche, antwortete die SPD-Politikerin: "Auf dem Weg zu einer europäischen Armee kann also auch das ein Thema werden." Mehr dazu lesen Sie hier.