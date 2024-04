Indien wird vom Westen umworben, das Land strebt an die Weltspitze. Doch in Indien herrscht Misstrauen gegenüber westlichen Avancen, im Ukraine-Krieg wahrt das Land Distanz. Ex-Botschafter Walter J. Lindner erklärt die Gründe.

Es wird eine Wahl der Superlative, fast eine Milliarde Inder entscheiden in den kommenden Wochen über ihr neues Parlament. Indien, das bevölkerungsreichste Land der Erde, ist eine Demokratie. Doch ist eben diese gefährdet? Der Hindu-Nationalist Narendra Modi will zum dritten Mal Regierungschef werden, seine Kritiker werfen ihm autoritäre Tendenzen vor.

Walter J. Lindner, dessen Buch "Der alte Westen und der neue Süden. Was wir von Indien lernen sollten, bevor es zu spät ist" kürzlich erschienen ist, war drei Jahre deutscher Botschafter in Neu-Delhi – und rät im Interview zum Vertrauen in die indische Demokratie. Zudem erklärt Lindner, warum Belehrungen aus dem Westen in Indien alles andere als willkommen sind und Neu-Delhi eine ganz andere Position zu Russland und dessen Krieg gegen die Ukraine einnimmt, als es in westlichen Regierungszentralen gewünscht wird.

t-online: Herr Lindner, Indien ist für die meisten Europäer ein Mysterium: Politisch und wirtschaftlich strebt das Land an die Weltspitze, andererseits beunruhigen aggressiver Hindu-Nationalismus und Massenarmut. Können Sie das Rätsel ein wenig lüften?

Walter J. Lindner: Indien ist ein Land der absoluten Gegensätze, es ist sperrig und macht seine Erschließung nicht leicht. Ja, in Indien wird der Hinduismus immer wieder von Fanatikern missbraucht, manche folgen einem blinden Nationalismus, ja, Millionen leben in bitterer Armut und es gibt immer wieder schreckliche Gewalt gegen Frauen, um ein weiteres Beispiel für Probleme zu nennen. Andererseits ist Indien ein Land der Vielfalt und der Toleranz, des opulenten Reichtums, einer aufstrebenden Mittelschicht, und auch ein Land, in dem etwa selbstbewusste Frauen beeindruckende Karrieren machen. Sie steuern Flugzeuge und U-Bahnen, leiten Unternehmen oder sind Polizistinnen. Nahezu jede Aussage über Indien ist richtig, aber eben auch ihr Gegenteil.

Knapp eine Milliarde Menschen sind ab dem 19. April in einem wochenlangen Prozess zur Wahl des indischen Parlaments aufgerufen. Wird die Wahl demokratisch ablaufen?

Es wird die größte demokratische Wahl in der Geschichte der Menschheit sein – und sie wird trotz mancher Defizite demokratisch ablaufen. Die Inder haben reichlich Erfahrungen mit Wahlen, auf Bundes- und Landesebene. Als ich im April 2019 mein Amt als Botschafter in Neu-Delhi antrat, fanden gerade die letzten Parlamentswahlen statt. Rund 900 Millionen Menschen hatten damals die Möglichkeit zur Wahl. Allein die geografischen Rahmenbedingungen sind gewaltig: von der Karawanenstadt Jaisalmer in den westlichen Sandwüsten über das Delta des Ganges im Osten des Festlandes, vom Himalaja im Norden bis Trivandrum im Süden. Die Nikobaren im Indischen Ozean nicht zu vergessen.

In 28 Bundesstaaten und 9 Direktgebieten, bei Hunderten von Sprachen. Und das alles ohne größere Unregelmäßigkeiten, wie Medien und Wahlbeobachter bestätigten. Das nötigte mir schon damals allergrößten Respekt ab. Nun sind es sogar 80 Millionen Wahlberechtigte mehr. Kaum ein Beobachter erwartet etwas anderes, als dass diese gigantischen Wahlen auch diesmal ohne größere Beanstandungen verlaufen werden.

Walter Johannes Lindner, Jahrgang 1956, ist studierter Jurist und ausgebildeter Musiker. Als Diplomat fungierte Lindner als deutscher Botschafter u. a. in Kenia, Somalia, Südafrika, Venezuela und schließlich von 2019 bis zu seiner Pensionierung 2022 in Indien. Ferner war Lindner unter anderem Pressesprecher von Joschka Fischer und Staatssekretär im Auswärtigen Amt unter Sigmar Gabriel. Kürzlich ist Lindners Buch "Der alte Westen und der neue Süden. Was wir von Indien lernen sollten, bevor es zu spät ist" erschienen.

Der bisweilen als "asiatischer Trump" titulierte Hindu-Nationalist Narendra Modi will zum dritten Mal in Folge Regierungschef werden. Kritiker werfen ihm illiberale und autoritäre Ziele vor, gar den Umbau Indiens zur Scheindemokratie. Was ist Ihre Ansicht?

Indien ist eine robuste Demokratie. Wie alle Demokratien ist auch sie nicht perfekt, aber sie funktioniert. Auf Wahlveranstaltungen wird heftig diskutiert, Kandidaten suchen den Kontakt zu den Wählern. Auf der Straße, im Radio und Fernsehen wird um Wählerstimmen gebuhlt, ebenso auf den Handys, selbst auf dem Land, wo die digitale Infrastruktur weit besser ist als in so mancher deutschen Großstadt. In dieser Hinsicht ist uns Indien übrigens weit voraus. Der politische Diskurs ist oft laut und wenig zimperlich – auf allen Seiten. Was nun Narendra Modi betrifft: Zweifelsohne fand und findet unter seiner Ägide unter Verweis auf die zunehmende Bedeutung Indiens in der Welt eine Stärkung des nationalen Stolzes und des indischen Selbstvertrauens statt.