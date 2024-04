Laut Israel feuert die Hamas Raketen aus einer humanitären Zone ab. Israels Armee sieht vorerst kein Ende des Krieges. Mehr Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Hamas-Kreise: Sechswöchige Feuerpause und Austausch von Geiseln werden geprüft

21.42 Uhr: Die Hamas prüft nach Angaben aus Kreisen der radikalislamischen Terrororganisation derzeit einen dreistufigen Vermittlervorschlag, dessen erste Stufe eine sechswöchige Feuerpause im Gazastreifen vorsieht. Zugleich sollten in dieser ersten Phase insgesamt 42 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln, darunter ältere Menschen, Frauen und Kinder, freigelassen werden, schreibt die Nachrichtenagentur AFP. Im Gegenzug solle Israel bis zu 900 inhaftierte Palästinenser freilassen, von denen etwa 100 lange oder lebenslange Haftstrafen verbüßen.

Wie eine mit den Verhandlungen vertraute Person mitteilte, sieht die erste Phase des Vorschlags auch die Rückkehr vertriebener palästinensischer Zivilisten in den Norden des Gazastreifens sowie 400 bis 500 Lastwagen mit Hilfslieferungen für das Palästinensergebiet täglich vor. In der zweiten Phase soll demnach die Freilassung aller israelischer Geiseln geschehen, inklusive Soldaten und Offiziere, im Austausch für eine Anzahl palästinensischer Flüchtlinge, die in den kommenden Tagen festgelegt werden soll. Zu diesem Zeitpunkt sollten zudem die israelischen Militärkontrollpunkte an der Küstenstraße Al-Raschid im Westen des Gazastreifens und an der Straße Salah al-Din im Osten beseitigt werden, erläutert die Hamas-Quelle.

Ein dritter Teil des Abkommens beinhaltet demnach einen dauerhaften Waffenstillstand und einen vollständigen Rückzug Israels aus dem Gazastreifen. Wie Reuters von einem Vertreter der Terrororganisation erfuhr, lehnt die Hamas den neuesten Vorschlag wohl ab.

Netanjahu: Es gibt einen Termin für Einmarsch in Rafah

18.57 Uhr: Laut dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu steht ein Termin für einen Einmarsch in Rafah im Süden des Gazastreifens fest. Israel arbeite kontinuierlich daran, seine Ziele zu erreichen, sagt Netanjahu. Diese seien die Freilassung aller Geiseln und der vollständige Sieg über die Terrororganisation Hamas.

"Dieser Sieg erfordert den Einmarsch in Rafah und die Ausschaltung der dortigen Terroristenbataillone", so Netanjahu. "Es wird geschehen – es gibt ein Datum." Den Termin selbst nennt Netanjahu nicht. In Rafah an der Grenze zu Ägypten haben zahllose Palästinenserinnen und Palästinenser Zuflucht gesucht.

Irans Außenminister in Syrien: "Israels Regime wird bestraft werden"

17.22 Uhr: Irans Außenminister ist inmitten wachsender Spannungen in der Region zu Verbündeten geflogen. Eine Woche nach dem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus trifft Hussein Amirabdollahian in der syrischen Hauptstadt ein, wie Staatsmedien berichten. Dort kommt der Außenminister für Gespräche mit seinem Kollegen Faisal al-Mikdad und Präsident Baschar al-Assad zusammen. Amirabdollahian bekräftigt Drohungen gegen den Erzfeind: "Israels Regime wird bestraft werden und eine nötige und kräftige Antwort erhalten", zitiert ihn sein Ministerium.

Am 1. April waren bei einem Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus zwei Brigadegeneräle und fünf weitere Mitglieder der mächtigen Revolutionsgarden getötet worden. Irans Außenministerium macht Israel dafür verantwortlich. Von israelischer Seite wurde der Vorfall nicht kommentiert. Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei droht mit Vergeltung.

Rechtsextreme Partner erhöhen Druck auf Netanjahu

13.16 Uhr: Nach dem Rückzug israelischer Truppen aus dem Süden des Gazastreifens wächst der Druck rechtsextremer Koalitionspartner auf den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu.

Der Polizeiminister Itamar Ben-Gvir von der rechtsextremen Partei Otzma Jehudit schreibt auf der Plattform X: "Wenn der Ministerpräsident entscheiden sollte, den Krieg zu beenden, ohne einen breiten Angriff auf Rafah, um die Hamas entscheidend zu schlagen, wird er kein Mandat haben, weiter als Regierungschef zu amtieren."