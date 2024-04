Wladimir Putin hat mit seinem Angriffskrieg der Nato eine neue Existenzberechtigung gegeben. Doch während Russland die Ukraine langsam erdrückt, diskutiert der Westen über Macht und Geld. Ein Armutszeugnis.

Die Nato müsste eigentlich ein Schleudertrauma haben, so oft wurde sie in den vergangenen Jahrzehnten durchgeschüttelt. In dieser Zeit suchte sie oft nach einer neuen Bestimmung, nur mit mäßigem Erfolg. 2019 wurde sie vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron als "hirntot" bezeichnet, und der ehemalige US-Präsident Donald Trump wollte sie in seiner Amtszeit gar aus Kostengründen sprengen. Doch nun sollte die Kurssuche eigentlich vorbei sein.

Denn Kremlchef Wladimir Putins Angriff auf die Ukraine schlug auch im Bündnis selbst ein wie eine Bombe. Mit diesem Krieg können viele westliche Gesellschaften noch immer nicht umgehen. Viele Jahre ging es nur um wachsenden Wohlstand auf dem Kontinent. Frieden und Sicherheit nahmen die Menschen als gegeben hin. Soldaten, Waffen und Armeen waren in einer Schmuddelecke.

Es war eine gute Zeit des Friedens, aber wegen Putin und seinem Krieg ist das nun vorbei. Leider. Nicht nur die deutsche Bevölkerung muss aufwachen, sich mental auf die neue Bedrohungslage einstellen. Auch die Nato ist bislang noch nicht aus ihrem Winterschlaf erwacht. Im Gegenteil: Der westliche Riese betrachtet den Krieg in der Ukraine noch immer im Schlafanzug. Er ist noch immer mit inneren Zankereien beschäftigt, obwohl mitten in Europa ein Krieg tobt.

Die Nato ist ein Rahmen, der gefüllt werden muss

Eines ist klar: Die Nato ist immer nur so stark wie die Summe ihrer Teile. Sie ist ein verteidigungspolitischer Rahmen, der gemeinschaftlich von den Regierungen seiner Mitglieder mit Inhalten gefüllt wird. Kritiker sehen in der Nato hingegen einen Kriegstreiber. Das aber ist Unsinn. Die Nato selbst trifft keine Entscheidungen, das machen die jeweiligen Regierungen ihrer Mitglieder gemeinsam. Es liegt also an der aktuellen Politik, wie sie die Nato gestaltet.

Nur an einer Sache darf nicht gerüttelt werden: an der Beistandspflicht. Sie ist das grundlegende Fundament, auf dem die Nato steht. Kleinere Staaten müssen sich auch künftig darauf verlassen können, dass sie im Ernstfall Hilfe vom Bündnis bekommen. Ohne diesen Aspekt bräuchte es die Nato nicht.

Deswegen ist die Empörung zu Recht groß, wenn Donald Trump diese Beistandspflicht infrage stellt. Unverantwortlich in einer Zeit, in der die Nato sich mit der russischen Bedrohung auseinandersetzen und sich schnellstmöglich an diese Lage anpassen muss. Trump ist aber nur ein Symptom eines viel größeren Problems für die Nato: Das Verteidigungsbündnis ist zu einem Instrument für einige Mitgliedsstaaten geworden, um machtpolitische Ziele durchzusetzen.

Sicherheit in Europa hat oberste Priorität

Trump geht es vor allem um Geld. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan blockierte den Nato-Betritt von Schweden, um Kampfflugzeuge zu bekommen. Auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán mischt mit, um einen für Ungarn möglichst guten Deal zu erpressen. Dieses Gerede über Geld und Einfluss ist im Angesicht der aktuellen Sicherheitslage in Europa unerträglich.