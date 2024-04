Israel soll bei einem Angriff Kinder und Ekel eines Hamas-Chefs getötet haben. Der US-Außenminister erwartet keine Rafah-Offensive. Mehr Informationen im Newsblog.

Söhne und Enkel von Hamas-Chef bei Angriff Israels getötet

17.03 Uhr: Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen sind am Mittwoch nach Hamas-Angaben drei Söhne und drei Enkelkinder des Hamas-Auslandschefs Ismail Hanija getötet worden. Hamas-Kreise in Beirut bestätigen einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Schihab. Sie seien demnach in einem Fahrzeug in dem Flüchtlingslager Al-Schati im Nordteil des Küstenstreifens getroffen worden.

"Ich danke Gott für diese Ehre, die er uns mit dem Märtyrertod meiner drei Söhne und einiger Enkelkinder erwiesen hat", zitiert der katarische Fernsehsender Al-Dschasira den Hamas-Chef. Ein israelischer Armeesprecher sagt, man prüfe den Bericht. Hanija, Vorsitzender des Hamas-Politbüros, lebt mit einem Teil seiner Familie seit Jahren in Katar.

Hanija ist seit 2017 Vorsitzender des Politbüros der Hamas. Er war 2021 vom sogenannten Schura-Rat für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt worden. Er gilt als "übergreifender" Chef der islamistischen Hamas, während Jihia al-Sinwar Chef im Gazastreifen ist. Hanija wurde 1963 im Flüchtlingslager Al-Schati geboren und wuchs dort in ärmlichen Verhältnissen auf.

Insider: Israel macht Zugeständnisse bei Waffenruhe-Gesprächen

14.49 Uhr: Israel hat Regierungskreisen zufolge bei den indirekten Gesprächen in Ägypten über eine Feuerpause im Gazastreifen einer Rückkehr von 150.000 Palästinensern in den Norden des Küstengebiets zugestimmt. Sicherheitskontrollen würden dabei nicht vorgenommen. Im Gegenzug soll die Hamas eine Liste mit weiblichen, älteren und kranken Geiseln übergeben, die sich noch lebend in der Gewalt der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation befinden.

Die Zugeständnisse seien auf Basis eines US-Vorschlags für eine Waffenruhe gemacht worden. Allerdings schätze man in Israel die Lage so ein, dass die Hamas derzeit noch nicht willens sei, ein Abkommen zu vereinbaren, sagen zwei israelische Regierungsvertreter. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt eine Stellungnahme ab. Die Hamas hatte am Dienstag erklärt, dass ihre Forderungen in einem Vorschlag, den ägyptische und katarische Vermittler vorgelegt hätten, nicht erfüllt seien. Bevor man darauf jedoch antworte, wolle man den Vorschlag weiter prüfen.

Irans Staatsoberhaupt bekräftigt Drohung gegen Israel

13.56 Uhr: Nach dem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien bekräftigt Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei seine Drohung gegen Israel. Der Angriff sei wie ein Angriff auf iranisches Territorium gewesen, sagt der Religionsführer bei einer Gebetszeremonie zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan. "Das boshafte Regime (Israel) hat einen Fehler gemacht, in diesem Fall muss es bestraft werden, und wird bestraft werden."

Chamenei ist der mächtigste Mann in der Islamischen Republik und hat in allen strategischen Belangen das letzte Wort. Er ist zugleich Oberbefehlshaber der Streitkräfte.

Chamenei richtet zudem deutliche Kritik an westliche Staaten, die im Gaza-Krieg als Verbündete Israels auftreten, insbesondere an die USA und Großbritannien. Sie hätten Israel aufhalten sollen, jedoch ihre Pflicht nicht erfüllt. "Diese Regierungen haben der Welt die böse Natur der westlichen Zivilisation gezeigt."

Biden: Netanjahu macht "Fehler" im Gazastreifen

5.10 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die Politik von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu im Gazastreifen als einen "Fehler" bezeichnet. "Ich denke, was er macht, ist ein Fehler", sagte Biden dem US-Sender Univision in einem am Dienstag (Ortszeit) ausgestrahlten Interview, angesprochen auf Netanjahus Vorgehen in dem Krieg. Er sei mit der Vorgehensweise des israelischen Regierungschefs nicht einverstanden.

Biden kritisierte zudem erneut den israelischen Drohnenangriff, bei dem in der vergangenen Woche sieben Mitarbeiter einer US-Hilfsorganisation im Gazastreifen getötet worden waren. Der US-Präsident forderte Israel zudem auf, eine Waffenruhe zu schließen und für die "nächsten sechs, acht Wochen" den vollständigen Zugang zu allen Lebensmitteln und Medikamenten zu ermöglichen, die ins Land gelangen.

Mit seinen Äußerungen zu einer Waffenruhe wich Biden von früheren Aussagen ab. In denen hatte er gesagt, es liege an der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas, einer Waffenruhe und der Freilassung von Geiseln zuzustimmen.