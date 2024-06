Und das Erstarken rechtsextremistischer Kräfte ist auch kein allgemein europäischer Trend. In den skandinavischen Ländern, in Spanien oder in Portugal war diese Entwicklung bei der Wahl zum Beispiel nicht zu beobachten. In Polen konnte die liberale und europafreundliche PO von Ministerpräsident Donald Tusk sogar die rechtspopulistische PiS als stärkste Kraft im Land ablösen.

Trotzdem dokumentiert die Europawahl eine problematische Entwicklung: Denn Rechtspopulisten gewannen ausgerechnet in den bevölkerungsreichsten Staaten der EU.

Die Folgen wiegen schwer. Nachdem der französische Rassemblement National von Marine Le Pen am Sonntag mehr als 31 Prozent – und damit 17 Prozentpunkte mehr als das liberale Bündnis von Emmanuel Macron – holte, kündigte der französische Präsident noch am Abend Parlamentsneuwahlen im Juni und Juli an. In Deutschland wurde die AfD zweitstärkste Kraft und sorgt damit vor allem bei den Regierungsparteien der Ampel für einen politischen Sorgensommer vor den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen im Herbst.

Putin profitiert von innenpolitischem Chaos

Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verlieren innenpolitisch immer mehr an Rückhalt. Wer die EU in dieser Phase führen kann, ist offen. Ohne Zweifel werden die Regierungen in Deutschland und Frankreich nun Kraft und Zeit investieren, um ihren politischen Kurs neu zu justieren. Der innenpolitische Druck ist immens, die Bevölkerungen sind vor allem bei den Themen Wirtschaft und Migration unzufrieden.

Macron und Scholz werden also in den kommenden Monaten mit nationalen Belangen beschäftigt sein. In Deutschland geht es erneut um die Haushaltsverhandlungen, in Frankreich wird gewählt werden.

Von diesem Fokus auf die Innenpolitik profitiert Putin. Aus russischer Perspektive ist jedes störende Element willkommen, das die europäische Handlungsfähigkeit schwächt. Außerdem wird es der Kreml gerne sehen, dass bei der Europawahl einige Parteien gute Ergebnisse erzielten, die EU-Maßnahmen gegen Russland sowie zur Unterstützung der Ukraine kritisch sehen.

Neben der AfD wären da zum Beispiel die ungarische Fidesz von Viktor Orbán (44 Prozent) oder die FPÖ in Österreich (25 Prozent). Dem Rassemblement National werden zwar auch enge Kontakte zum Kreml nachgesagt, aber Marine Le Pen wollte sich in der Ukraine-Frage bislang nicht eindeutig positionieren – wahrscheinlich, um keine potenziellen Wähler zu verprellen.