Zur Abschreckung gegen Russland wollen die USA zudem ab 2026 wieder Langstreckenwaffen in Deutschland stationieren. Die Verlegung sei zunächst "zeitweilig" geplant und solle später "dauerhaft" werden, teilten die USA und Deutschland am Rande des Nato-Gipfels mit.

Die Zusicherung der Nato, dass sich die Ukraine auf einem "unumkehrbaren Weg" in das Militärbündnis befinde, hat eine scharfe Reaktion in Moskau hervorgerufen. Der Kreml sprach am Donnerstag von einer "sehr ernsten Bedrohung" für Russland und kündigte Gegenmaßnahmen an. Doch was würde passieren, falls Russland tatsächlich einen Nato-Staat attackieren sollte? t-online gibt einen Überblick über die Nato und die Frage nach einem Bündnisfall.