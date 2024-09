Keine Spur von Deeskalation. Netanjahu kündigte an, dass Israel den Krieg gegen die Hisbollah weiterführen und gewinnen werde. Israel erfuhr in der internationalen Gemeinschaft nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 viel Rückhalt. Diesen hat die israelische Führung durch das Blutbad im Gazastreifen mit Zehntausenden zivilen Todesopfern verspielt. Wenn also Netanjahu von einem antisemitischen Sumpf spricht, hat er selbst mit seinem Vorgehen die Abneigung vieler muslimischer Gesellschaften gegen Israel befeuert.

Eben das spielt Terrororganisationen wie der Hamas und der Hisbollah in die Karten. Es stärkt das verbrecherische Mullah-Regime im Iran, weil das sich nun als kooperativ und gesprächsbereit inszenieren kann.

Ausweitung des Krieges macht Israel nicht sicherer

Deswegen verlieren immer mehr Länder auch in Europa die Geduld mit der israelischen Regierung. Als Netanjahu am Freitag ans Rednerpult in der UN-Vollversammlung trat, verließen zahlreiche Delegierte aus Protest den Saal. Trotzdem hält Netanjahu in diesem Rahmen eine nationalistische Rede, die die Kriegsmoral zu Hause in Israel hochhalten soll. Es gab kaum eine Spur der internationalen Verständigung.

Doch damit nicht genug. Nach seiner Wutrede soll der israelische Ministerpräsident in sein Hotelzimmer gegangen sein, um einen massiven Luftangriff auf ein Hisbollah-Hauptquartier in Beirut zu verfolgen. Der Angriff galt Hassan Nasrallah, dem Chef der Terrorgruppe. Am Tag darauf ist klar: Nasrallah war tatsächlich vor Ort und kam bei der Attacke ums Leben. Das könnte die Situation in der Region weiter eskalieren lassen.

Keine Frage. Die Hisbollah ist der verlängerte Arm des Iran in der Region und schießt immer wieder Raketen in Richtung Israel ab. Trotzdem zweifeln die meisten westlichen Diplomaten in New York daran, dass sich die Sicherheitslage für die Menschen in Israel verbessert, wenn Netanjahu diesen Krieg völlig eskalieren lässt und möglicherweise auch noch den Iran in den Konflikt hineinzieht.

Ein Schlag ins Gesicht der UN

Dieser Angriff wenige Momente nach seiner UN-Rede ist dementsprechend eine Respektlosigkeit gegenüber der UN, die für Frieden und Dialog steht. Es ist ein Schlag ins Gesicht der Staaten, die sich in den vergangenen Monaten mit großem diplomatischem Aufwand für eine Deeskalation eingesetzt haben – etwa Deutschland und die USA. Außenministerin Baerbock war bislang elfmal seit dem 7. Oktober in der Region, auch ihr US-Amtskollege Antony Blinken setzte sich massiv für eine Waffenruhe ein. Ohne Erfolg.