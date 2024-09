Es ist ein wahrer Feuersturm

Der Kriegsdruck auf die Ukraine ist immens, und ein Flächenbrand im Nahen Osten näher als je zuvor. Bei der UN-Generalversammlung versucht sich Außenministerin Baerbock an der Trendwende – erlebt in New York allerdings auch das grüne Personalbeben.

Aus New York berichtet Patrick Diekmann

Es gibt während einer UN-Generalversammlung in New York regelmäßig Momente, an denen das Leben fast stillsteht. Immer dann, wenn Politikerinnen oder Politiker mit höchster Sicherheitsstufe die Straßen um das Hauptquartier der Vereinten Nationen passieren müssen, wird alles abgeriegelt. Wenn etwa US-Präsident Joe Biden oder auch sein ukrainischer Amtskollege Wolodymyr Selenskyj unterwegs sind, blockieren Polizei und Secret Service alle Straßen, bauen Gitter auf den Gehwegen auf. Es gibt kein Durchkommen für mindestens 20 Minuten, auch nicht für Fußgänger.

Das passiert in der Woche der UN-Generalversammlung mehrmals täglich. Die Amerikaner nennen es "Freeze" – in Anspielung auf das eingefrorene Leben, doch die Menschen in New York scheinen sich an die Momente des schleppenden Stillstands gewöhnt zu haben. Sie warten an den Absperrgittern, zücken Handys, um vielleicht den US-Präsidenten bei der Vorbeifahrt zu filmen, oder unterhalten sich mit den zahlreichen Polizisten, die sich oftmals für die Geduld der Menschen bedanken und sich für die Umstände entschuldigen.

Ein Moment des Innehaltens ist nicht immer ein Ärgernis. Auch die internationale Politik könnte im Angesicht zahlreicher Kriege und Krisen eine Verschnaufpause gut gebrauchen. Die Lage für die Ukraine im Krieg gegen Russland wird immer prekärer, die israelische Armee steht vor einer Bodenoffensive gegen die Terrororganisation Hisbollah im Libanon, im Sudan tobt ein blutiger Bürgerkrieg, und in Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban vor allem gegen Frauen wieder zahlreiche Repressalien eingeführt.

Es ist gegenwärtig ein wahrer Feuersturm an Krisen, und aus westlicher Perspektive läuft aktuell der Trend bei zu vielen Konflikten in die falsche Richtung. Oder anders: In der Ukraine oder in Nahost wird die Lage eher schlimmer als besser – und das ist auch ein Problem für Annalena Baerbock.

Die deutsche Außenministerin ist in der UN-Woche im Krisenmodus, eilt von Treffen zu Treffen, mit verbündeten und rivalisierenden Staaten. Baerbock möchte Feuerlöscher sein, deeskalieren. Doch ausgerechnet in der Woche, in der der Fokus auch in Deutschland auf Krisendiplomatie und auf der Außenministerin persönlich liegt, forcieren die Grünen einen Personalwechsel an der Parteispitze. Auch das noch. Dieses parteiinterne Beben erschüttert auch die UN-Reise der Außenministerin.

Eigentlich versuchte die Ministerin auf ihrer Reise nach New York die innenpolitischen Probleme möglichst außen vor zu lassen. Doch beim Rücktritt der Grünen-Parteispitze um Omid Nouripour und Ricarda Lang war eigentlich recht früh klar, dass sie sich nicht völlig würde wegducken können. Dafür war das Thema in Deutschland zu groß, und der Auslöser war das desaströse Wahlergebnis der Grünen bei der Landtagswahl in Brandenburg. In diesem Bundesland war Baerbock bis 2013 Landesvorsitzende, und sie hat die dortigen Grünen in diesem Wahlkampf unterstützt.