Es schlug ein wie eine Bombe

Weltwirtschaft, Armut, Kriege in der Ukraine und in Nahost: In Brasilien streiten die führenden Industrie- und Schwellenländer über Lösungen für aktuelle geopolitische Krisen. Doch vor allem die USA und Deutschland rufen vor dem G20-Gipfel Unruhe hervor.

Aus Rio de Janeiro berichtet Patrick Diekmann.

Es gibt sicherlich viele Staaten, die lange auf diesen einen Moment warten: Endlich einmal eigene Themen setzen, über die die einflussreichsten Länder des Globus daraufhin miteinander diskutieren. Deshalb ist die G20-Präsidentschaft insbesondere für viele Schwellenländer äußerst beliebt. Für sie ist es auch eine Chance, international mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

In den vergangenen Jahren inszenierten sich Indien oder Indonesien in dieser Funktion selbst, überall auf Bali 2022 und in Neu-Delhi 2023 waren große G20-Werbeplakate zu sehen. Ihre Botschaft: Die Staaten gewinnen an Einfluss und werden in der Welt respektiert.

Doch im Jahr 2024 ist vieles anders. Der diesjährige G20-Gipfel findet in den kommenden Tagen in Rio de Janeiro statt. Und es fällt auf, wie wenig sichtbar das Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer in der brasilianischen Hauptstadt ist.

Kaum große Werbebanner, keine Plakate mit dem brasilianischen Präsidenten Lula da Silva und dem G20-Logo. Zwar gab es am Sonntag in Rio größere Absperrungen für den Verkehr, und Militär und Polizei prägten das Stadtbild. Einige Brasilianer machten zwar Fotos mit den Soldaten, wussten aber gleichzeitig nicht, warum die Soldaten überhaupt dort waren.

"G20? Was ist das? Und wer kommt nach Brasilien?", fragte die Passantin Taléia t-online ungläubig. Dabei stand sie nur 20 Gehminuten vom Herz des Treffens, dem Museum of Modern Art in Rio, entfernt. Sie ergänzte: "Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Aber es ist schön, dass viele Menschen nach Brasilien kommen."

Dabei hatte sich auch die brasilianische Führung für ihren G20-Vorsitz eine ehrgeizige Agenda gesetzt. In den kommenden Tagen werden die Staats- und Regierungschefs über die bessere Bekämpfung von Armut diskutieren, über mehr Einfluss von Schwellen- und Entwicklungsländern auf die Geopolitik und schließlich auch über die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten.

Ohne Zweifel gibt es viel Handlungsbedarf in einer krisengebeutelten Welt, die nach einer neuen Ordnung sucht. Doch die Hoffnung in Brasilien ist gering, dass es wirklich zu nachhaltigen Beschlüssen kommen wird. Deshalb dämpft Lula die Erwartungen, indem er den Gipfel nicht allzu sehr an die große Glocke hängt.

Die gedämpften Erwartungen haben nicht zuletzt mit den USA und Deutschland zu tun. Mit US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz kommen gleich zwei wichtige Regierungschefs nach Rio, die in ihren Ländern als "lahme Enten" gelten. Sie haben innenpolitisch kaum noch Macht und das mindert ihre Gestaltungsmöglichkeiten beim G20-Gipfel in Brasilien. Das kostet Nerven – vor allem bei den Gastgebern.

Brasilien will Ukraine-Thema vermeiden

Die G20 wurden in den vergangenen Wochen von einem heftigen Beben erschüttert: Donald Trump gewann Anfang November die US-Präsidentschaftswahl. Seine Rückkehr ins Weiße Haus wird dazu führen, dass die amerikanische Politik erneut isolationistischer und die internationale Zusammenarbeit damit nicht einfacher werden wird.