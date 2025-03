Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Staatengemeinschaft wird zunehmend von allen Seiten bedroht. Das Problem liege dabei auch in der EU selbst, schreibt Johannes Boie – und erklärt, warum.

Kaum ein maßgeblicher und grundsätzlicher Wert der Gegenwart wurde nicht innerhalb der Grenzen Europas entwickelt: die Demokratie in Athen, Rechtsstaatlichkeit in Rom, die Aufklärung in Preußen, Frankreich und Großbritannien, Gewaltenteilung und die Trennung von Kirche und Staat in Paris, Kapitalismus und wirtschaftliche Freiheit besonders in den Niederlanden und Großbritannien, Solidarität und Sozialstaat in Skandinavien.

Nicht alle, aber viele dieser Werte wurden erkämpft, alten Herrschaftsstrukturen oft blutig abgetrotzt. Im Laufe der Jahrhunderte gab es auch groteske Fehlentwicklungen und Katastrophen, bekanntlich ganz besonders in der deutschen Geschichte.

Aber aus dem Blut, dem Schweiß und den Tränen jener Entwicklungen, die sich letzten Endes als positiv erwiesen, ist Europa das moderne Staatengebilde geworden, das es ist. Es sollte insbesondere in Anbetracht dieser Geschichte vor Kraft strotzen, selbstbewusst den Anspruch stellen, diese Werte zu verteidigen; auch gegenüber einer neuen amerikanischen Regierung, die sich weniger dafür interessiert, mit wem sie seit Jahrzehnten alliiert ist, und mehr dafür, wer wirtschaftlich und militärisch stark ist.

Der Staatenbund lässt sich an der Nase herumführen

Stattdessen ist Europa bis heute schwächlich, häufig zerstritten und von sich selbst wenig überzeugt. Das liegt nicht nur an der fehlgeleiteten Migrationspolitik, die manche Nationalstaaten in Europa bis an die Grenzen des Identitätsverlusts getrieben hat.

Die Schwäche Europas kommt paradoxerweise auch aus jenem Konstrukt, das die Nationalstaaten (von der Schweiz abgesehen) verbindet wie nie zuvor – aus der Europäischen Union. In seiner jetzigen Form ist der Staatenbund kaum fähig, mit China zu verhandeln, Russland zu besiegen oder auch nur den zunehmend fragwürdigen Äußerungen der neuen amerikanischen Regierung effektiv die Stirn zu bieten. Die Union erlaubt seit Jahren einen mörderischen Angriffskrieg der Russen, wenn nicht innerhalb ihrer Grenzen, so doch auf ihrem Kontinent, lässt sich von China wirtschaftlich ausnehmen, immer und immer wieder an der Nase herumführen und zunehmend bedrohen, und schützt noch nicht einmal ihre eigenen Grenzen so, dass sie vor illegaler Migration wirklich sicher wären.

Die Schwäche kommt nicht von ungefähr. Die Europäische Union reflektiert die historischen Siege und Errungenschaften Europas kaum.

Kein Mut zur eigenen Identität

Selbst ausgesprochene Befürworter des Staatengebildes wissen um seine Schwäche. Im Oktober 2017 enthüllte der Historiker Heinrich August Winkler im Magazin "Der Spiegel", dass der Publizist Robert Menasse dem ersten Vorsitzenden der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Walter Hallstein, in Essays und Reden Worte in den Mund gelegt hatte, die Hallstein nie gesagt hatte, zum Beispiel: "Ziel ist und bleibt die Überwindung der Nation und die Organisation eines nachnationalen Europa." Hallsteins Antrittsrede zur EU-Kommissions-Präsidentschaft hat Menasse auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz verortet – wo Hallstein sie aber gar nicht gehalten hat.

Der Publizist hat ohne Zweifel ein Gespür für Narrative und Mythen. Und er hielt es für notwendig, der Europäischen Union genau dies zu verpassen: eine erzählerische Seele.