Kennedy hat's gemacht. Und de Gaulle. Und auch Oettinger. Tops und Flops von Politikern, die in fremden Sprachen reden, nach Trumps Spanisch-Video.

Donald Trump wird von seinen Fans gefeiert. Für seinen Slogan MAGA – "Make America Great Again". Und auch für seine sehr kurzen Sätze. Im Interview mit dem spanischen Programm des Senders Fox News wurde der US-Präsident jetzt aufgefordert, seinen Slogan auf Spanisch auszusprechen. Heraus kam ein kurzes "América grande otra vez". Das Video mit dem Auftritt ging viral.

Auch andere Politiker übten sich in fremden Sprachen – unterschiedlich gekonnt und erfolgreich. Ein Überblick mit Haltungsnoten:

Charles de Gaulle: "Glückwunsch, jung zu sein"

Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle bereiste 1962 Deutschland. In Ludwigsburg wandte er sich in einer Rede an die deutsche Jugend und erklärte auf Deutsch: "Sie alle beglückwünsche ich! Ich beglückwünsche Sie zunächst, jung zu sein." Diese Worte sprach er ohne große Patzer. De Gaulle nutzte die fremde Sprache als große Geste an den ehemaligen Feind.

De Gaulle hatte Deutsch bereits in der Schule gelernt. Auch die Rede überzeugte damals. Sie gilt als ein wesentlicher Schritt zur deutsch-französischen Freundschaft. Bereits 1963 wurde der deutsch-französische Freundschaftsvertrag besiegelt.

Gesamtnote: presque parfait (fast perfekt)

John F. Kennedy oder: Hat hier jemand "Doughnut" gesagt?

US-Präsident John F. Kennedy sprach 1963 vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin. Zwei Jahre nach dem Mauerbau ging es um die Bedeutung der Stadt für die freie Welt. Gleich zweimal sagte Kennedy den berühmten Satz: "Ich bin ein Berliner."

Der Präsident hatte den Satz zuvor mit einem Journalisten im Amtszimmer des Regierenden Bürgermeisters Willy Brandt (SPD) geübt und lautmalerisch auf einem Zettel notiert. Erst Jahrzehnte später fiel in den USA eine kleine grammatikalische Unebenheit auf. Richtig hätte es lauten müssen: "Ich bin Berliner", so die Kritik in der "New York Times". Es wurde gelästert, Kennedy habe sich als "jelly-filled doughnut" geoutet, ein Gebäck mit Konfitüre-Füllung.

In Berlin konnte man darüber nur lachen. Schließlich heißt das in vielen Gegenden Deutschlands als "Berliner" bezeichnete Gebäck in der Hauptstadt Pfannkuchen. Inzwischen hat sich Kennedys Satz verselbständigt und kommt in unterschiedlichen Kontexten zum Einsatz, etwa nach den Anschlägen auf das Satiremagazin "Charlie Hebdo" 2015 mit dem Bekenntnis "Je suis Charlie" – Ich bin Charlie. Fazit: Gelungene Geste, starkes Bekenntnis.

Grammatiknote: average (befriedigend), Stilnote: very good (sehr gut)

Wladimir Putin: "Die Sprache von Goethe, Schiller und Kant"

Russlands Präsident Wladimir Putin sprach 2001 im Bundestag. "Heute erlaube ich mir die Kühnheit, einen großen Teil meiner Ansprache in der Sprache von Goethe, Schiller und Kant, in der deutschen Sprache, zu halten", erklärte Putin wenige Tage nach den Terroranschlägen des 11. September. Die Rede ließ für kurze Zeit die Hoffnung auf eine Annäherung Russlands an den Westen aufkommen, die sich dann aber nicht erfüllte.