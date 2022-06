G7-Gipfel beginnt: "Wir müssen zusammenbleiben"

Schon am Vormittag hatte Scholz US-PrĂ€sident Joe Biden zu einem bilateralen GesprĂ€ch getroffen. Beide beschworen die Geschlossenheit des Westens angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Man mĂŒsse weiterhin zusammenstehen, mahnte der Kanzler, und auch Biden sagte: "Wir mĂŒssen zusammenbleiben." Scholz war bereits am Samstagabend auf Schloss Elmau angekommen, Biden in der Nacht.