Der Westen hofft auf eine russische Niederlage – und fürchtet sie zugleich. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass Russland den Krieg verliert, sagt Jörg Baberowski. Im Interview erklärt der Historiker seine Ansicht.

Die Staaten des Westens befinden sich in der Zwickmühle: Eigentlich muss das aggressive Russland den Krieg gegen die Ukraine verlieren, andererseits herrscht in westlichen Regierungen Furcht vor einem möglichen Kollaps des Kremlregimes. Denn die Folgen wären nicht absehbar. Jörg Baberowski, Historiker und Kenner der russischen Geschichte, weist seit längerer Zeit auf solche Widersprüche hin – und warnt davor, Wladimir Putin und Russland zu unterschätzen.

Im Gespräch mit t-online geht Baberowski auf die Kritik an seinen Aussagen ein, führt aus, warum das russische Regime seiner Ansicht nach stabil ist und sich für Europa bedenkliche neue Allianzen andeuten – und wie ein Weg zum Frieden aussehen könnte.

t-online: Professor Baberowski, das ist das fünfte Interview, das wir seit dem russischen Überfall auf die Ukraine mit Ihnen führen. Schon kurz nach dem Februar 2022 äußerten Sie die Einschätzung, dass Russland den Krieg nicht verlieren werde. Das hat teils heftige Kritik hervorgerufen. Bleiben Sie bei Ihrer Einschätzung?

Jörg Baberowski: Ja, so wird es wahrscheinlich sein, und die Entwicklung des Kriegsgeschehens scheint zu bestätigen, was ich damals gesagt habe. Ich gebe mir Mühe, meine Umgebung aufmerksam zu beobachten und zu begreifen, was geschieht. Als Historiker möchte ich verstehen, was in einem Krieg vorgeht und was er unter den Menschen anrichtet, die mit ihm leben müssen. Für die politischen Berufsempörer, die zwischen Sein und Sollen, zwischen Wunsch und Wirklichkeit nicht unterscheiden können, aber alles zu wissen glauben, interessiere ich mich nicht. Ich habe keine Zeit, mich damit zu befassen.

Das klingt verbittert.

Ich bin in der heiteren und gelassenen Stimmung, die zu meinem Alter passt. Ich möchte die Welt nicht verändern. Es kommt vielmehr darauf an, sie zu verschonen. Als Historiker versuche ich, mich nicht von meinen Wünschen leiten zu lassen, sondern mir vorzustellen, welche Handlungsmöglichkeiten sich Menschen in bestimmten Situationen eröffnen. Meine Vorstellungen darüber, wie eine Welt eingerichtet sein müsste, die mir gefiele, sind dafür vollkommen irrelevant. Historiker sind weder Staatsanwälte noch Richter. In ihrer Welt werden Argumente vorgebracht, ausgetauscht und plausibilisiert. Niemand braucht einen Historiker, der einem vorrechnet, was richtig und was falsch ist.

Zur Person Jörg Baberowski, Jahrgang 1961, lehrt Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsfelder sind unter anderem der Stalinismus und die Geschichte der Gewalt. 2012 erhielt der Historiker den Preis der Leipziger Buchmesse für sein Standardwerk "Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt". Am 19. September 2024 wird Baberowskis neues Buch "Der sterbliche Gott. Macht und Herrschaft im Zarenreich" (C.H. Beck Verlag) erscheinen.

Was braucht man dann?

Ich gebe mir Mühe, zu beschreiben, was ist, und nicht das, was sein soll, und ich versuche, den beschriebenen Situationen so weit wie möglich gerecht zu werden, im Wissen darum, dass der Beobachter sich als Person nicht auslöschen kann. Man erwartet von Historikern, Politologen und Soziologen, dass sie sich ein Bild von einem Geschehen machen, es aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und mitteilen, was Menschen tun. Die öffentliche Diskussion in Deutschland beschränkt sich leider darauf, Handlungen moralisch zu bewerten, anstatt sie zu verstehen. So aber wird der Blick auf das Leben verstellt.

Was Putins Russland der Ukraine antut, ist zweifellos böse. Das kann und muss doch auch so benannt werden?

Selbstverständlich ist es das. Aber welchen Schluss ziehen wir daraus? Dass wir uns im Angesicht der Verbrechen eine nüchterne Einschätzung des Geschehens versagen müssen? Die Moralisierung der Politik verhindert die Suche nach Auswegen, weil sie die Welt in Gut und Böse einteilt, der eigentlichen Frage aber aus dem Weg geht: was getan werden muss, damit der Krieg ein Ende findet und sich nicht wiederholen kann.

Viele Menschen empfinden nun mal große Empathie für die Opfer des Kremlregimes. Was soll daran falsch sein?