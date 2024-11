Von einem "Ende der Geschichte" kann also kaum die Rede sein, wie es ein Aufsatz des US-Politologen Francis Fukuyama vor mehr als drei Jahrzehnten prophezeite?

Nein. Wir spielen derzeit in der Champions-League historischer Konflikte. Die Lage ist sehr, sehr ernst. Als Historiker bin ich fasziniert, wenn es derart kracht, als Bürger bin ich wirklich besorgt. Nehmen wir doch nur das Scheitern der Ampelkoalition, die sich völlig festgefahren hatte – nach nicht einmal drei Jahren. Nur die Prozeduren der Neuwahlen und die verfahrenen Mehrheitsverhältnisse in der deutschen Politik bewahren Scholz davor, als Kanzler mit der bislang kürzesten Amtszeit in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einzugehen.

Verspüren Sie einen Hauch von Weimar, der ersten deutschen parlamentarischen Demokratie, die für ihre sich schnell ablösenden Regierungen berüchtigt ist?

So weit sind wir nicht. Zum Glück. Allerdings haben wir es gegenwärtig mit einer sich ausbreitenden Ausschließeritis zu tun, was politische Koalitionen betrifft. Das beunruhigt mich wirklich. Markus Söder schließt eine Koalition der Union im Bund mit den Grünen aus, Christian Lindner will nicht mehr mit Scholz koalieren, hinzu kommen Brandmauern und Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Wie wollen wir ab einem bestimmten Punkt überhaupt noch zu politischen Mehrheiten kommen? Die Handlungsfähigkeit der deutschen Politik steht auf dem Spiel, und mit ihr das Vertrauen der Gesellschaft in das politische System. Das ist aber die entscheidende Grundlage für politische Stabilität.

Sie haben der CDU, deren Mitglied Sie sind, einen Strategiewechsel in Bezug auf die Brandmauer gegen die AfD nahegelegt und sich für mögliche Minderheitsregierungen im Osten Deutschlands ausgesprochen.

Was ja jetzt in Sachsen auch wohl so kommen wird. Mein Vorschlag zielte darauf, dass sich die Union aus der Defensive von Unvereinbarkeitsbeschlüssen befreit, indem sie klare rote Linien in der Sache markiert und dazwischen selbstbewusst ihre eigenen Positionen vertritt. Die Union ist die entscheidende Kraft in einem sich dramatisch verändernden politischen System, aber dazu muss sie selbstbewusst und handlungsfähig sein. Was sich im Moment zwischen den USA, Budapest und Schnellroda aufbaut, muss man schon sehr ernst nehmen.

Sie spielen auf Donald Trump in den USA, Viktor Orbán in Ungarn und den neurechten Vordenker Götz Kubitschek in Deutschland an?