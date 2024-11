Wir sind doch ziemlich naiv. Warum? Weil wir nicht verstanden haben, dass wir uns faktisch bereits im Krieg befinden. Nicht im Sinne eines konventionellen Krieges, sondern in einem Krieg, der im Informationsraum stattfindet. Innerhalb der Informationsdomäne besteht einer der größten Erfolge für den Angreifer darin, dass der Angegriffene die Attacke gar nicht mehr als solche wahrnimmt. Wenn wir uns die Ergebnisse der demokratischen Prozesse in Europa in Form von starken Wählerzuwächsen prorussischer Parteien und Politiker anschauen, dann ist zu konstatieren, dass Russland zusätzlich zu seinen Geländegewinnen in der Ukraine auch an dieser Stelle Erfolge erzielt hat.