Nach seinem Streit mit Selenskyj legte die US-Regierung Waffenlieferungen und die Weitergabe von Geheimdienstinformationen auf Eis. Vor allem Letzteres hatte negative Folgen für die ukrainische Armee für ihre Kämpfe in der russischen Region Kursk.

Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin zeigte Trump hingegen häufig mehr Verständnis, folgte nach Ansicht von Kritikern sogar dessen Narrativ. Selenskyj warf er derweil abwechselnd vor, den Krieg gegen den großen Nachbarn Russland begonnen oder ihn nicht verhindert zu haben. "Wenn man einen Krieg beginnt, muss man wissen, dass man ihn gewinnen kann", so Trump. "Man fängt keinen Krieg gegen jemanden an, der 20 Mal so groß ist wie man selbst und hofft dann, dass dir jemand ein paar Raketen gibt."

Doch der Plan des US-Präsidenten ging bislang nicht auf. Die Ukraine wird wahrscheinlich keinen US-Friedensplan hinnehmen, der fast alle russischen Kriegsziele erfüllt und ukrainische Gebietsverluste zementiert. Ob der US-Präsident dazu bereit ist, den Druck auf Russland zu erhöhen, bleibt weiter unklar. Ein gemeinsames Bild, das Trump und Selenskyj am Samstag am Rande der Trauerfeier von Papst Franziskus in Rom zeigte, weckte zumindest bei einigen westlichen Politikern etwas Hoffnung.

5. Krieg im Nahen Osten

Trump gibt an, den Krieg in der Ukraine schnell beenden zu wollen, um das Sterben zu beenden. Im Nahostkonflikt suchte der US-Präsident erneut den Schulterschluss mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und lässt die israelische Regierung mit allen Mitteln gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen vorgehen.

Netanjahu lässt nicht nur Ziele in Gaza bombardieren, sondern greift auch Syrien und den Libanon an. Washington kommentiert dieses Vorgehen nicht. Stattdessen erregte Trump international Aufsehen mit einem Plan, den Gazastreifen unter US-Kontrolle zu bringen und als eine Art riesiges Küstenresort neu aufzubauen. "Die Riviera des Nahen Ostens, es könnte so großartig werden", sagte Trump am 4. Februar. Die mehr als zwei Millionen im Gazastreifen lebenden Palästinenser sollen nach Trumps Vorstellungen von anderen Ländern wie Ägypten und Jordanien aufgenommen werden.