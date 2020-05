Newsblog zum Tod von George Floyd

Deutscher Journalist gerät unter Polizeibeschuss

31.05.2020, 21:11 Uhr | t-online.de, dpa, AFP, rtr

In den USA ist es den fünften Tag in Folge in mehreren Städten zu Demonstrationen und Unruhen gekommen. Die Wut über den Tod von George Floyd bricht sich Bahn. (Quelle: Reuters)

Nach der fünften Protest-Nacht gehen die Bilder der Gewalt in den USA um die Welt. Doch nicht überall kommt es zu solchen Auseinandersetzungen – an einigen Orten reagiert die Polizei überraschend. Alle Infos im Newsblog.

Am 25. April kommt es in Minneapolis in den USA zu einem brutalen Polizeieinsatz: Ein weißer Polizist drückte dem am Boden liegenden Afroamerikaner George Floyd minutenlang sein Knie auf den Nacken. Floyd bittet wiederholt um Hilfe, verliert schließlich das Bewusstsein. Kurz darauf stirbt er im Krankenhaus. Der Polizist wird nun wegen Mord und Totschlag angeklagt. Das Video des Vorfalls verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und löste in den gesamten USA seit Tagen immer neue Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. In einigen Städten eskaliert die Situation, es kommt zunehmend zu Ausschreitungen. Die Aufnahmen der Ausschreitungen sehen Sie oben im Video oder hier.



Deutscher Journalist gerät unter Polizeibeschuss

Inzwischen sind auch zahlreiche Journalisten aus Deutschland in Minneapolis angekommen, um über die Ausschreitungen zu berichten. Wie Deutsche Welle und die "Welt" melden, ist ein Deutsche-Welle-Team um den Korrespondenten Stefan Simons von der Polizei beschossen worden. In einem Video des Senders sieht man, wie der Journalist nach einem lauten Geräusch offenbar von einem Gummigeschoss zusammenzuckt, sich einigen Beamten hinter ihm zuwendet und erklärt, dass sie von der Presse seien. Obwohl er im Folgenden auf eine entsprechende Akkreditierung verweist, drohen die Polizisten, das Team zu verhaften. Anschließend fordern sie die Journalisten auf, in deren Auto zu steigen und den Ort zu verlassen.

A DW reporter and his camera operator have been shot at with projectiles by Minneapolis police and threatened with arrest while covering the protests sparked by the death of George Floyd. pic.twitter.com/SFKMv5SFW6 — DW News (@dwnews) May 31, 2020

Später äußert Simons in dem Video zwar durchaus Verständnis dafür, dass die Nerven der Beamten äußerst angespannt seien und diese unter großem Stress stehen würden. Er kritisiert aber deutlich, dass sie ihn und sein Team daran gehindert hätten, ihren Job zu machen.

Polizei schließt sich in einigen Städten den Protesten an

In der Stadt Flint im Bundesstaat Michigan, hat sich die lokale Polizei dem Protestmarsch der Demonstranten angeschlossen. Wie "Mid-Michigan Now" berichtet, sei die Polizei zunächst in Schutzausrüstung angekommen. Der Sheriff hätte dann jedoch mit den Demonstranten geredet und sich ihnen schließlich angeschlossen.

Amazing scene unfolding in Flint, Twp, Michigan. Genesee County Sheriff Chris Swanson has joined protesters in a peaceful march. Read More: https://t.co/4ioyUnymNv @MichStatePolice @GovWhitmer pic.twitter.com/nMCVuXQ0TZ — Mid-Michigan NOW (@midmichigannow) May 31, 2020

Unter dem auf Twitter verbreiteten Video kommentierten zahlreiche User, dass sie in anderen Städten ähnliches erlebt hätten. Aus Santa Cruz in Kalifornien wurden Bilder geteilt, auf denen kniende Polizisten zu sehen sind. Sie beteiligten sich an einer Gedenkaktion der Demonstranten.

Der Polizeichef von Santa Cruz, Andy Mills, kniet auf der Straße: In einigen Städten beteiligte sich die Polizei an friedlichen Protesten. (Quelle: Shmuel Thaler/AP/dpa)

Berliner protestieren für Gerechtigkeit

Deutlich mehr Menschen als erwartet sind am Sonntag in Berlin für George Floyd auf die Straße gegangen. Unter dem Motto "Police brutality USA amidst the killing of George Floyd in Minneapolis" zogen am Mittag "in der Spitze rund 1.500 Teilnehmer" durch Kreuzberg, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Eine Privatperson hatte für die Demonstration demnach ursprünglich nur 100 Teilnehmer angemeldet. Unter den Demonstranten waren auch Familien und Kinder. Sie zeigten Plakate mit Slogans wie "I can't breathe, Justice for George Floyd" und "Being black is not a crime".

Zuvor zog am Morgen ein "Gedenkmarsch gegen rassistische Polizeigewalt in den USA" zum Brandenburger Tor. Statt der angemeldeten 75 Menschen waren nach Polizeiangaben rund 200 Teilnehmer unterwegs, ebenfalls auf Initiative einer Privatperson. Beide Protestzüge seien friedlich verlaufen, sagte der Polizeisprecher am Nachmittag. Bereits am Samstag hatten etwa 2.000 Menschen vor der US-Botschaft in Berlin protestiert.

London: Demonstrationen vor US-Botschaft

In London ist es am Sonntag zu teilweise großen Demonstrationen gekommen. Ein Protestzug mit mehr als Tausend Menschen zog an der US-Botschaft in der britischen Hauptstadt vorbei, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Auch auf dem Trafalgar Square versammelten sich laut BBC Hunderte Demonstranten. Sie hielten Schilder in die Höhe mit Slogans wie "Black lives matter" (Schwarze Leben zählen) und "Justice for George Floyd" (Gerechtigkeit für George Floyd).

Attacke mit Schlagstöcken: Polizei geht auf John Cusack los

Der Schauspieler John Cusack, bekannt aus etlichen Hollywood-Filmen, zeigt auf Twitter ein Video, wie er von Polizisten mit Schlagstöcken angegriffen wird. Er schreibt dazu, dass er in Chicago mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sei und ein brennendes Auto filmen wollte, als die Beamten auf ihn losgingen.

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v” — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

Ausschreitungen erreichen neues Ausmaß – Polizei greift Journalisten an

In der fünften Nacht der Proteste erreichte die Gewalt der Ausschreitungen in vielen US-Städte neue Ausmaße. Vielerorts kam es trotz Ausgangssperre zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Etliche Journalisten berichten, dass sie von der Polizei angegriffen und teilweise sogar verletzt wurden. Hier lesen Sie mehr.

Notstand für Los Angeles verhängt

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, hat für das Los Angeles County – die Stadt Los Angeles und Umgebung – den Notstand verhängt. Das berichtet "CNN". Zudem billigte er das Unterstützungsgesuch der Stadt an die Nationalgarde.

Präsidentschaftskandidat Biden: Prosteste sind "richtig und notwendig"

Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, hat die Gewalt bei den Anti-Rassismus-Protesten in seinem Land verurteilt, zugleich aber das Recht auf Demonstrationen gegen Polizeigewalt betont. "Gegen solche Brutalität zu protestieren, ist richtig und notwendig", erklärte Biden am Sonntag. "Es ist eine absolut amerikanische Reaktion." Biden verurteilte aber Brandstiftungen und "unnötige Zerstörung". Die Proteste rechtfertigten keine lebensbedrohliche Gewalt und die Demontage von Geschäften.

Drei Tote in Indianapolis

In Indianapolis im Bundesstaat Indiana sind nach Angaben von "CNN" mindestens drei Menschen angeschossen worden. Es soll einen Toten gegeben haben. Das habe der Polizeichef der Stadt in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Ein Polizist soll leicht verletzt sein. Die Polizei rät der Bevölkerung, die Innenstadt zu meiden.

Gouverneur von Minnesota aktiviert gesamte Nationalgarde

Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, rechnet mit einem Höhepunkt der Ausschreitungen in Minneapolis Samstagnacht. Er hat deshalb zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Weltkrieges die gesamte Nationalgarde des US-Bundesstaates in Bereitschaft versetzt. "Wir sind unter Beschuss", sagte er. Recht und Ordnung müssten wieder hergestellt werden.

Nach Angaben von "CNN" hat auch der Gouverneur des Bundesstaates Georgia, Brian Kemp, 3.000 Soldaten der Nationalgarde aktiviert. Auch der Bürgermeister von Los Angeles hat die Nationalgarde in seine Stadt gerufen. Damit haben mittlerweile 12 Bundesstaaten der USA die Nationalgarde aktiviert, schreibt "NBC".

Trump macht Linksradikale für Ausschreitungen verantwortlich

US-Präsident Donald Trump hat linksradikale Gruppen für die Ausschreitungen in amerikanischen Städten verantwortlich gemacht. "Die Gewalt und der Vandalismus werden von der Antifa und anderen gewaltsamen Gruppen des linken Flügels angeführt", sagte Trump am Samstagabend (Ortszeit) nach dem Start von US-Astronauten vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. "Linksradikalen Kriminellen, Verbrechern und anderen in unserem Land und auf der Welt wird nicht erlaubt werden, unsere Gemeinden in Brand zu stecken."

Trump warf gewaltsamen Demonstranten vor, das Gedenken an George Floyd zu entehren. "Was wir jetzt auf unseren Straßen sehen, hat nichts mit Gerechtigkeit oder mit Frieden zu tun", sagte Trump. "Meine Regierung wird Mob-Gewalt beenden."

Trump sagte weiter: "Ich stehe vor Ihnen als ein Freund und Verbündeter jedes Amerikaners, der nach Gerechtigkeit und Frieden strebt." Er sei aber strikt gegen jene, die diese "Tragödie" ausnutzen wollten, um zu plündern oder zu bedrohen. "Heilung statt Hass und Gerechtigkeit statt Chaos sind der Auftrag, den es zu erfüllen gilt."

Viele Festnahmen nach Ausschreitungen

Bei Protesten nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd sind in der kalifornischen Großstadt Los Angeles 533 Menschen zeitweise festgenommen worden. Alle bis auf 18 Verdächtige seien inzwischen wieder auf freiem Fuß, erklärte Polizeisprecher Michael Chan am Samstag. Sechs Polizeibeamte seien verletzt worden. Die Festnahmen bei den Protesten in der Nacht zu Samstag seien unter anderem wegen des Verdachts auf Plünderung, Einbrüche, Verstoß gegen Bewährungsauflagen und versuchten Mord erfolgt. Für das restliche Wochenende wurde in der Stadt mit neuen Demonstrationen gerechnet.

In Chicago im Bundesstaat Illinois waren dem Sender CNN zufolge mehr als 100 Menschen zeitweise festgenommen worden, in New York waren es der Polizei zufolge rund 200.

Proteste: Trump droht mit "unbegrenzter Macht des Militärs"

Wegen Ausschreitungen in vielen Städten hat US-Präsident Donald Trump örtlichen Behörden mit dem Einsatz der "unbegrenzten Macht des Militärs" gedroht. Gouverneure und Bürgermeister müssten "viel härter" vorgehen, sonst werde die Regierung einschreiten, drohte er am Samstag über Twitter. Die Regierung sei bereit, das nötige zu tun, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Dann werde es auch "viele Festnahmen" geben, drohte er über Twitter während eines Flugs in den Bundesstaat Florida.

Angeklagter Polizist: Ex-Schönheitskönigin will sich von ihm scheiden

Der US-Polizist Derek C. hat mutmaßlich George Floyd getötet und wurde inzwischen wegen Totschlag angeklagt. Dessen Frau Kellie, eine frühere Miss Minnesota, verlangt die Scheidung und hat dies über ihre Anwälte übermitteln lassen. Das Paar war wohl zehn Jahre lang verheiratet.

In einem Post der Kanzlei auf Facebook heißt es: "Heute Abend habe ich mit Kellie C. und ihrer Familie gesprochen. Sie ist erschüttert über den Tod von Herrn Floyd, und ihr tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen, die diese Tragödie betrauern. Sie hat die Auflösung ihrer Ehe mit Derek C. beantragt".

"Gerechtigkeit für Floyd": Demo vor US-Botschaft in Berlin

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis haben mehrere Hundert Menschen vor der US-Botschaft in Berlin protestiert. Unter dem Motto "Gerechtigkeit für George Floyd! Gegen rassistische Polizeigewalt" hatten mehrere Initiativen im Netz zu dem Protest aufgerufen.

Biden fordert Kampf gegen "systematischen Rassismus"

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd hat der ehemalige Vizepräsident Joe Biden einen entschlossenen Kampf gegen "systematischen Rassismus" in den USA gefordert. "Durch unser Schweigen, durch unsere Selbstgefälligkeit sind wir Komplizen der Fortsetzung des Kreislaufs der Gewalt", sagte der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten in einer Videobotschaft. "Leute: Wir müssen aufstehen. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen uns ändern."

Anwälte der Floyd-Familie zweifeln an Obduktionsergebnis

Die Anwälte der Familie des verstorben George Floyd haben Zweifel an den Ergebnissen einer Obduktion angemeldet. Zugleich kündigten sie nach einem Bericht des Fernsehsenders ABC am Freitag (Ortszeit) an, bei einem bekannten Gerichtsmediziner eine eigene Untersuchung in Auftrag zu geben. Im Haftbefehl gegen einen beteiligten Polizeibeamten heißt es, nach vorläufigen Erkenntnissen sei Floyd nicht erstickt.

Die beiden Anwälte von Floyds Familie, Benjamin Crump und S. Lee Merritt, sagte zum Obduktionsergebnis, man habe bereits in anderen Fällen gesehen, dass Menschen, die mit den Behörden zusammenarbeiteten, Dinge präsentierten, die eine "Illusion" seien. "All diese Dinge wie Asthma oder Herzprobleme spielen keine Rolle, solange sie (die Opfer) leben, atmen, gehen, reden. Alles ist in Ordnung – bis die Polizei sie anspricht."

Im Haftbefehl gegen die Polizisten, der für den Tod des Afroamerikaners verantwortlich sein soll, heißt es, der Gerichtsmediziner gehe nicht von Ersticken aus. Der 46-Jährige habe an Gesundheitsproblemen gelitten, die gemeinsam mit der Festsetzung und möglichen Rauschmitteln im Blut vermutlich zum Tod geführt hätten. In den letzten zwei Minuten und 53 Sekunden habe Floyd keine Lebenszeichen mehr gezeigt.

Bericht: Schüsse auf Sicherheitsbeamte in Oakland – ein Toter

Zwei Beamte des Federal Protective Service sollen in Oakland, Kalifornien, angeschossen worden sein. Das berichtet der Fernsehsender "CNN". Einer der Beamten sei an seinen Verletzungen gestorben. Die Polizei untersuche den Vorfall.

Protest im kalifornischen Oakland: Bei Ausschreitungen ist ein Sicherheitsbeamter getötet worden. (Quelle: Noah Berger/AP/dpa)

In der Stadt hatten rund 7.500 Menschen protestiert, es kam zu Ausschreitungen. Der Federal Protective Service untersteht dem US-Heimatministerium und ist für Regierungsgebäude zuständig.

Floyd-Protest am Weißen Haus: Trump droht Demonstranten

Nach einem Protest vor dem Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump Demonstranten gedroht, indirekt, aber dafür mit sehr deutlichen Worten. Falls Demonstranten am Freitag über den Zaun des Regierungssitzes gelangt wären, wären sie von "boshaften Hunden und den bedrohlichsten Waffen" begrüßt worden, schrieb Trump am Samstag auf Twitter. Dann wären sie "wirklich mindestens schwer verletzt" worden. Viele Beamte des Secret Service warteten nur auf "Action".

Minnesota: Wegen Protesten zusätzlich 1.000 Nationalgardisten

Der US-Bundesstaat Minnesota hat wegen der anhaltenden und teils gewaltsamen Proteste nach dem Tod von George Floyd zusätzlich mehr als 1.000 Nationalgardisten als Verstärkung einberufen. Sie würden die 700 Soldaten unterstützen, die wegen der Proteste bereits im Einsatz seien, erklärte die Nationalgarde von Minnesota am Samstag über Twitter. Es handle sich um den größten Einsatz der Einheit in ihrer 164-jährigen Geschichte, hieß es weiter.

Berichte: 19-Jähriger stirbt nach Schüssen auf Demonstranten

In Detroit soll es nach übereinstimmenden Berichten verschiedener US-Medien zu Schüssen bei einer Demonstration gekommen sein. Ein Unbekannter habe nach Polizeiangaben aus seinem Auto auf die Menge gefeuert. Ein 19-Jähriger sei an den Folgen seiner Verletzungen später im Krankenhaus verstorben.

Polizei von Portland räumt die Innenstadt nach Ausschreitungen

Über den Kurznachrichtendienst Twitter hat die Polizei von Portland die Bewohner der Stadt aufgerufen, das Zentrum sofort zu verlassen.

PPB has declared a riot. The following is closed to all traffic, pedestrians and vehicles: SW Naito Pkwy west to SW 13th Ave is closed from SW Lincoln north to NW Everett St. Disperse now or you will be subject to gas, projectiles, and other means necessary for dispersal. — Portland Police (@PortlandPolice) May 30, 2020

Die Innenstadt wurde für Fußgänger und den Verkehr gesperrt. Zuvor hatte es mehrere Feuer gegeben, zudem sollen Schüsse gefallen sein. Zudem soll Gas freigesetzt worden sein. Die Polizei spricht von "erheblichem Vandalismus".

Über 200 Festnahmen in Houston

In Houston, Texas, kam es in der Nacht zu über 200 Festnahmen von Demonstranten. Zuvor kam es zu Ausschreitungen bei den Protesten. Auf Twitter gab die örtliche Polizei bekannt, dass der Großteil wegen einer Straßenblockade festgenommen wurde.

Our officers made nearly 200 arrests of those who participated in unlawful assemblies throughout the day & night. Most will be charged with obstructing a roadway.



4 of our officers suffered minor injuries & 8 police vehicles were damaged.



Updates will be posted here. #hounews — Houston Police (@houstonpolice) May 30, 2020

Vier Polizisten wurden den Angaben zu Folge leicht verletzt, acht Fahrzeuge beschädigt.

Atlanta verhängt den Ausnahmezustand

Nach Ausschreitungen bei Protesten gegen Polizeigewalt ist für die US-Stadt Atlanta im Bundesstaat Georgia sowie weitere Städte im Umland der Ausnahmezustand erklärt worden. Rund 500 Mitglieder der Nationalgarde von Georgia sollen eingesetzt werden, um Menschen und Eigentum zu schützen, schrieb der Gouverneur von Georgia, Brian Kemp, am frühen Samstagmorgen auf Twitter.

At the request of Mayor @KeishaBottoms & in consultation with public safety & emergency preparedness officials, I have issued a State of Emergency for Fulton County to activate as many as 500 @GeorgiaGuard troops to protect people & property in Atlanta. (1/2) — Governor Brian P. Kemp (@GovKemp) May 30, 2020

Atlantas Bürgermeisterin Keisha Bottoms hatte Medienberichten zufolge darum gebeten, nachdem es am Freitag zu Gewalt bei den Protesten nach dem Tod des Schwarzen George Floyd gekommen war. Demonstranten griffen unter anderem das Hauptquartier des Senders CNN an.

Fernsehteam in Louisville von der Polizei angegriffen

In Louisville im Bundesstaat Kentucky berichtete ein Team des Fernsehsenders "Wave 3" live von den Protesten. Als sie sich einer Gruppe Polizisten näherten, greift einer von ihnen die Reporterin und den Kameramann mit Pfeffergeschossen an. Das Video von den Vorfall sehen Sie hier. Zuvor war in Minneapolis ein CNN-Team von der Polizei festgenommen worden.

Erneut Proteste in vielen Städten

Auch in der vierten Nacht in Folge kam es in vielen Städten in den USA zu Demonstrationen. In Minneapolis gingen die Menschen trotz der verhängten Ausgangssperre auf die Straßen. In Atlanta wurde das Hauptquartier von CNN angegriffen. Mehr lesen Sie hier.

Verantwortlicher Polizist wird angeklagt

Wie US-Medien übereinstimmend berichten, wird der Polizist, der dem am Boden liegenden Floyd sein Knie in den Hals gedrückt haben soll, wegen Mord und Totschlags angeklagt. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, kritisierte Trump für seine Äußerungen – sie seien "nicht hilfreich". Der US-Präsident ruderte daraufhin zurück. Die Einzelheiten lesen Sie hier.

Trump: "Wenn Plünderungen beginnen, beginnt das Schießen"

Nach Ausschreitungen bei Protesten in Minneapolis hat US-Präsident Trump auf Twitter mit Konsequenzen gedroht. Wörtlich schrieb er: "Wenn Plünderungen beginnen, beginnt das Schießen". Er kritisierte den Bürgermeister der Stadt scharf. Hier lesen Sie mehr.