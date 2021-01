Nach Rede des Präsidenten

Trump-Unterstützer stürmen Kapitol – Unruhen in Washington

06.01.2021, 23:15 Uhr | sje, t-online

Es erinnert an einen Staatsstreich: Unterstützer von Donald Trump sind ins Kapitol eingedrungen, wo gerade das Wahlergebnis bestätigt werden sollte. Der US-Präsident hatte sie zuvor dazu ermutigt.

Während im Kapitol in Washington der Kongress tagte, haben Trump-Unterstützer das Gebäude gestürmt. Die Polizei versucht, vor dem Gebäude die Protestierenden zurückzuhalten, Fernsehbilder zeigen gewaltsame Zusammenstöße und den Einsatz von Tränengas. Die Aufnahmen von vor Ort sehen Sie auch im Video oben oder hier.



Tränengas vor dem Kapitol: Vor dem Parlamentsgebäude kam es zu Ausschreitungen, Demonstranten drangen in das Gebäude ein. (Quelle: Julio Cortez/AP/dpa)



Die Politiker und Angestellten seien aufgefordert worden, sich in ihre Büros zurückzuziehen und sich ruhig zu verhalten. Die Protestierenden zerstörten unter anderem Fenster des Gebäudes.



Die Kongress-Sitzung wurde unterbrochen, noch ist unklar, wann sie fortgesetzt werden kann. CNN berichtet unter Berufung auf einen Insider, dass die Mitglieder von Senat und Repräsentantenhaus an einen sicheren Ort gebracht worden seien. Es ist die Rede von Fort McNair, einem Armee-Stützpunkt in Washington.

Die Polizei des Kapitols habe Unterstützung der Bundesbehörden angefordert, für Washington ordnete die Bürgermeisterin eine Ausgangssperre ab 18.00 Uhr Ortszeit an.

Es gibt Berichte über bewaffnete Trump-Unterstützer, es sollen Schüsse gefallen sein. Mehrere Personen sollen verletzt worden sein, darunter auch Polizisten. Eine Person soll im Inneren des Kapitols angeschossen worden sein. Bewaffnete Protestierende und Sicherheitskräfte sollen sich zwischenzeitlich im Geschoss des Repräsentantenhauses gegenübergestanden haben.



Es heißt, dass Mitglieder des Repräsentantenhauses Gasmasken erhalten hätten, da es zum Einsatz von Tränengas gekommen sei. Die "Washington Post" berichtet, dass es auch in der Senatskammer Tränengas gegeben habe. CNN schreibt auch von Rauchbomben im Senat.

Im Kapitol: Polizisten mit gezogenen Waffen beobachten, wie Demonstranten versuchen, in die Kammer des Repräsentantenhauses im US-Kapitol einzudringen. (Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa)



Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie sich immer mehr Prostierende und Sicherheitskräfte versammeln. Auch auf dem Dach des Gebäudes sind bewaffnete Einsatzkräfte zu sehen. Trump-Sprecherin Kayleigh McEnany gab auf Twitter bekannt, dass die Nationalgarde eingesetzt werde. Der Bundesstaat Virginia schickt Nationalgardisten und 200 Landespolizisten in die benachbarte Hauptstadt, wie Gouverneur Ralph Northam bekanntgibt. Auch Maryland schickt Sicherheitskräfte.

Proteste in Washington: Die Trump-Unterstützer versammeln sich um das Kapitol. (Quelle: John Minchillo/AP/dpa)



Vizepräsident Mike Pence soll vom Secret Service aus dem Kapitol begleitet worden sein. Präsident Trump griff ihn auf Twitter scharf an: Pence habe nicht genug Mut gehabt, das Land und die Verfassung zu schützen. Trump wiederholte die Vorwürfe des Wahlbetrugs. Am Nachmittag (Ortszeit) veröffentliche Trump ein Video, in dem er erneut von seinem angeblichen Wahlsieg sprach. Aber: "Wir müssen Frieden haben, wir müssen Recht und Ordnung haben" und die Sicherheitskräfte respektieren, so Trump.

Wie er seine Anhänger bei einer Rede vor dem Kapitol zuvor anstachelte, sehen Sie hier:

Rede vor dem Gebäude: So stachelte Trump seine Anhänger am Kapitol an. (Quelle: t-online)

Der gewählte Präsident Joe Biden verurteilte die Ereignisse in einer Ansprache: "Ich rufe diesen Mob auf, sich zurückzuziehen und die demokratischen Institutionen ihre Arbeit tun zu lassen. Ich rufe Präsident Donald Trump auf, seine Pflicht zu erfüllen und seine Anhänger zurückzurufen", sagte er.

Zwischenzeitlich hieß es, zwei Bürogebäude in der Nähe seien kurzfristig evakuiert worden, nachdem es eine Bombendrohung gegeben habe, wie der Sender Fox News und die "Washington Post" schrieben. CNN berichtete, dass mindestens zwei explosive Gegenstände in Washington gefunden wurden, sowohl im Kapitol als auch in den Gebäuden des Nationalen Komitees der Republikaner. Das FBI sei im Einsatz, schreibt NBC.

Sitzung eigentlich nur Formalität

Im Kapitol tagten am Mittwoch beide Kongresskammern gemeinsam, die Ergebnisse der US-Wahl aus den einzelnen Bundesstaaten wurden verlesen. Bei der Bestätigung der Ergebnisse – üblicherweise eine reine Formalität – hatten mehrere republikanische Senatoren und Abgeordnete Störaktionen angekündigt. Hier lesen Sie mehr. Sie hatten angekündigt, Wahlergebnissen einzelner Bundesstaaten zu widersprechen und damit eine Debatte und Abstimmungen in den beiden Kammern zu erzwingen.

Das Prozedere hätte die Bestätigung um Stunden verzögern können, das Ergebnis jedoch letztlich nicht geändert. Dafür wäre eine Mehrheit in beiden Parlamentskammern nötig – im Repräsentantenhaus haben aber Bidens Demokraten die Mehrheit.