Putin reagiert auf beißenden Spott

Smirnow – der sowohl die US- als auch die israelische Staatsbürgerschaft hat – war in der vergangenen Woche nach seiner Rückkehr von einer Auslandsreise am Flughafen von Las Vegas festgenommen worden. Laut Anklage soll er der US-Bundespolizei FBI Lügen über vermeintliche Bestechungsgelder erzählt haben, die Hunter Biden und sein Vater von einem ukrainischen Gasunternehmen erhalten hätten. Den Ermittlern zufolge wurde Smirnow von Mitarbeitern des russischen Geheimdienstes mit Material für seine Lügengeschichten versorgt. Dies habe der 43-Jährige im Verhör zugegeben.

Die Anklage gegen den früheren FBI-Informanten ist ein schwerer Rückschlag für die oppositionellen Republikaner in ihren Bestrebungen, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden wegen Korruption auf den Weg zu bringen. In diesen Bemühungen spielten die Aussagen Smirnows bislang eine zentrale Rolle.

Biden kritisiert Gerichtsentscheidung zu Embryonen

3.23 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die Entscheidung eines Gerichts im Bundesstaat Alabama scharf kritisiert, wonach eingefrorene Embryonen als Kinder zu werten sind. Die Einmischung in die Möglichkeit von Frauen, selbst über ihre Familienplanung zu entscheiden, sei "empörend und inakzeptabel", erklärte Biden am Donnerstag. Mehrere Fruchtbarkeitskliniken in dem Bundesstaat hatten wegen der Gerichtsentscheidung angekündigt, vorerst keine In-Vitro-Befruchtungen mehr vorzunehmen.

Das Oberste Gericht von Alabama hatte Ende vergangener Woche auf der Grundlage eines Gesetzes aus dem Jahr 1872 entschieden, dass gefrorene Embryonen als Kinder anzusehen sind. In dem Fall hatten drei Paare die Klinik verklagt, nachdem ihre gefrorenen Embryonen versehentlich von einer Patientin fallen gelassen und zerstört worden waren.

Kanzleramtschef: Vorbereitung auf Trump-Wahlsieg schwierig

2.40 Uhr: Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt hat Erwartungen gebremst, dass sich die deutsche Politik in allen Einzelheiten auf einen möglichen Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen vorbereiten kann. "Das ist nicht ganz einfach", sagte Schmidt am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung in Berlin. Man habe in seiner ersten Amtszeit gesehen, dass viele der Personen, die Trump dann in führende Positionen gehievt habe, kaum bekannt gewesen seien. Deshalb versuche man derzeit zu schauen, "was sind Leute aus dem republikanischen Establishment, die eher näher an Trump sind". Zu denen suche man Kontakt.

Schmidt spielte auch auf die Sprunghaftigkeit Trumps an. Denn eigentlich habe Deutschland seine Hausaufgaben gemacht. Es habe das Zwei-Prozent-Ziel der Nato bei den Verteidigungsausgaben erreicht. Die Bundesregierung habe F35-Kampfjets in den USA eingekauft. Zudem importiere Deutschland jetzt sehr viel amerikanisches Flüssiggas. Aber Trump würde dann nicht sagen, "Ja, super - sondern dem wird schon was Neues einfallen", sagte Schmidt voraus.