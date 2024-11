Rubio ist seit 2010 im US-Senat und hatte 2016 erfolglos versucht, selbst Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden – scheiterte aber im Vorwahlkampf gegen Trump, der ihn damals mit Schmähungen bedachte. In diesem Jahr soll er in der engeren Auswahl für die Vize-Kandidatur gewesen sein, bevor sich Trump für J. D. Vance entschied. Die Entscheidung für Rubio wird auch als Signal an die Latino-Gemeinde in den USA gedeutet, die mehrheitlich für Trump gestimmt hatte. Marco Rubio ist das Kind kubanischer Einwanderer, die vor dem Castro-Regime geflohen waren.

Pastor und Trump-Verteidiger

Doug Collins, ehemaliger republikanischer Kongressabgeordneter aus Georgia, wird Veteranenminister in Donald Trumps neuem Kabinett. Der 58-Jährige bringt eine ungewöhnliche Mischung aus Erfahrung in Militär, Kirche, Jura und Politik mit. Er war elf Jahre lang Pastor in einer Kirche, schon in den 1980er-Jahren diente er als Kaplan bei der US Navy. Nach den Anschlägen vom 11. September trat er der Air-Force-Reserve bei und wurde 2008 im Irak eingesetzt. Heute ist er noch immer Oberst. 2007 hat er noch Jura studiert, ist jetzt Anwalt.

2012 zog er in den US-Kongress ein und vertrat einen der republikanischsten Bezirke des Landes. Trotz seiner rechtsgerichteten Ansichten sah er sich 2016 Angriffen aus den eigenen Reihen ausgesetzt: Er sei nicht konservativ genug. In Washington profilierte sich Collins als lautstarker Verteidiger Trumps – bei den Mueller-Ermittlungen um Russlands Einflussnahme und Trumps erstem Amtsenthebungsverfahren. Im Veteranenministerium ist er dafür verantwortlich, die Gesundheitsversorgung und Unterstützung für Millionen ehemaliger US-Soldaten zu verbessern.

Ex-Berufssoldat wird Trumps Nationaler Sicherheitsberater

Donald Trump will den wichtigen Posten des Nationalen Sicherheitsberaters mit dem republikanischen Abgeordneten Mike Waltz besetzen. Waltz ist als Verfechter eines harten Kurses gegenüber China bekannt und forderte einen Kurswechsel in der US-Ukrainepolitik. Der Sicherheitsberater ist eine Schlüsselposition für die Außenpolitik, die ohne Zustimmung des Senats besetzt wird. In seiner ersten Amtszeit hatte Trump vier Sicherheitsberater.