Im Sauerland unterstützt Markus Söder Friedrich Merz im Wahlkampf. Die Union verliert in einer neuen Erhebung an Zustimmung. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Merz und Söder treffen sich zum Weißwurstfrühstück

Söder will anschließend gegen 11 Uhr eine Rede halten, Merz gegen 12 Uhr. Zeitgleich soll auf dem Briloner Marktplatz eine Demonstration unter dem Motto "Vielfalt statt Weißwurst – gegen menschenfeindliche und rückständige Politik" stattfinden, zu der ein Bündnis politisch interessierter Menschen aufgerufen hat.

Merz will nach Wahlsieg sofort 50 neue Gaskraftwerke bauen lassen

9.18 Uhr: Die Union wird im Falle eines Wahlsieges bei der Bundestagswahl massiv in zusätzliche Gaskraftwerke investieren. "Wir müssen so schnell wie möglich 50 Gaskraftwerke in Deutschland bauen, die sofort ans Netz gehen", sagte Friedrich Merz im Interview mit t-online (hier lesen Sie das vollständige Gespräch mit dem Kanzlerkandidaten von CDU und CSU).