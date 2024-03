Die Bundesregierung hat offenbar in letzter Minute einen erneuten Eklat mit Brüssel vermieden. Die deutsche Zustimmung zu dem umstrittenen Renaturierungsgesetz der Europäischen Union steht, wie Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstagabend bei "Maischberger" verkündete.

Die Gäste

Das Gesetz werde am Montag im Umweltministerrat "von der deutschen Bundesregierung – vertreten durch mich – so unterstützt werden", sagte Lemke. Fragen seien in der letzten Phase aufgekommen, aber ausgeräumt worden. "Die deutsche Regierung stellt sich nicht quer", unterstrich die Grünen-Politikerin. Die nötige Mehrheit für das Gesetz wäre durch ein fehlendes "Ja" Berlins gefährdet gewesen.

"Maischberger": Ampel einigt sich?

Lemke machte in der ARD-Talkshow keinen Hehl daraus, dass es hinter den Kulissen der Ampel nicht einfach zugeht. "Wir haben Kontroversen in der Regierung, absolut. Mir geht es auch manchmal auf die Nerven, dass wir die zu lautstark öffentlich austragen", sagte Lemke bei "Maischberger".

Lemke und Dobrindt schießen scharf

Lemke warf der Union vor, in den anstehenden Wahlkämpfen unter anderem mit dem Ruf nach Obergrenzen für Geflüchtete am rechten Rand zu fischen: "Mich stört, dass immer wieder der Gedanke dahintersteht, dass Ausländerfeindlichkeit doch irgendwie etwas wäre, womit man Wahlkämpfe bestreiten könnte." Zu Schwarz-Grün im Bund meinte sie jedoch: "Demokratische Parteien sind untereinander koalitionsfähig, das sage ich auch Herrn Dobrindt."

"Stand plötzlich bei t-online"

Bei "Maischberger" ging es am Dienstagabend zudem um die Debatte um Taurus-Lieferungen und Aussagen dazu im geheimen Teil einer Sitzung des Verteidigungsausschusses. "Das stand dann plötzlich bei Ihnen bei t-online. Was macht den Inhalt dessen, was da gesagt wurde, so brisant?", fragte die Gastgeberin den Politikchef von t-online, Christoph Schwennicke.