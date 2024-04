Aktualisiert am 08.04.2024 - 19:36 Uhr

Eine Legalisierung von Abtreibungen in Deutschland könnte schon bald bevorstehen: Eine Regierungskommission empfahl laut eines Berichts wohl eine grundsätzliche Erlaubnis bis zur zwölften Woche.

Eine von der Ampelkoalition eingesetzte Expertenkommission empfiehlt einem Bericht zufolge eine grundsätzliche Legalisierung von Abtreibungen in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft. Aktuell ist ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland grundsätzlich illegal. Er bleibt allerdings in bestimmten Fällen straffrei.