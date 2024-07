Darf der Staat das Bürgergeld komplett streichen?

Arbeitsmarktökonom Holger Schäfer hält eine 100-Prozent-Kürzung von Bürgergeld, Wohngeld und sonstigen Transfers dennoch für möglich. "In dem Fall, wo ein Bürgergeldempfänger einen zumutbaren Job ablehnt, der sein Existenzminimum sichern würde, kann er nicht mehr als bedürftig angesehen werden", erklärt der Experte. "Dann wäre auch ein Totalentzug des Bürgergelds möglich und verfassungskonform – diese Möglichkeit hat das Verfassungsgericht in seinem Urteil explizit benannt."

Gerade in Zeiten von Vollbeschäftigung, wo überall händeringend Facharbeiter aber auch Arbeitskräfte für einfache Tätigkeiten gesucht werden, so Schäfer, sei es eine Frage der Gerechtigkeit und eine des richtigen Signals an die Gesellschaft: "Die Solidargemeinschaft fängt Menschen, die in Not geraten, auf. Sie darf dann aber auch zu Recht erwarten, dass sie etwas zurückbekommt."