Newsblog zu Landtagswahlen Polizeieinsatz in Wahllokal in Gera Von dpa , reuters , afp , das , jaf , tos Aktualisiert am 01.09.2024 - 10:55 Uhr Lesedauer: 10 Min. Die Krämerbrücke in Gera (Symbolbild): In der Stadt in Ostthüringen musste die Polizei zu einem Einsatz im Wahllokal ausrücken. (Quelle: IMAGO/imageBROKER/Gerald Abele) Kopiert News folgen

Die Wahllokale in Sachsen haben geöffnet. In Gera kam es zu einem Polizeieinsatz im Wahllokal. Alle Informationen zu den Wahlen in den beiden Bundesländern im Newsblog.

Loading... Embed

Polizeieinsatz in Wahllokal in Gera

10.39 Uhr: In der ostthüringischen Stadt Gera musste die Polizei zu einem Einsatz in einem Wahllokal ausrücken. Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, habe der Einsatz im Wahllokal in der Staatlichen Berufsschule in Gera-Tinz stattgefunden. Dort hätten mehrere Personen den Gang zur Wahlurne genutzt, um verbotenerweise Wahlwerbung zu machen. Die Polizei habe die Personen entfernen müssen, außerdem sei Strafanzeige erstattet worden.

Wahllokale in Sachsen und Thüringen geöffnet

8 Uhr: In Thüringen und Sachsen haben die Landtagswahlen begonnen. Um 8 Uhr öffneten am Sonntag die Wahllokale. In Thüringen sind rund 1,66 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe aufgerufen, im Nachbarland Sachsen können rund 3,3 Millionen Menschen wählen. In den Umfragen lag die AfD in Thüringen deutlich vor der CDU, gefolgt vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und der Linkspartei.

Für die derzeit in Thüringen regierende rot-rot-grüne Koalition von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gibt es keine Mehrheit. CDU-Landeschef Mario Voigt schließt ein Bündnis mit dem BSW und der SPD nicht aus. Mit der AfD will keine der anderen Parteien koalieren.

In Sachsen lieferten sich die CDU von Regierungschef Michael Kretschmer und die AfD in den Umfragen ein enges Rennen. Offen ist, ob die bisherige Koalition aus CDU, SPD und Grünen weiterhin eine Mehrheit hat. Auch Kretschmer schließt ein Bündnis mit dem BSW nicht aus. Der Linken droht in Sachsen das Ausscheiden aus dem Parlament. Das gleiche Schicksal könnten in Thüringen Grüne und FDP erleiden.

Sonntag, 1. September

AfD ermittelt wegen Hitlergruß bei AfD-Wahlkampf

22.16 Uhr: Bei der Abschlussveranstaltung des AfD-Wahlkampfs in Erfurt wurde offenbar mehrfach der Hitlergruß gezeigt. Die Polizei Thüringen reagierte beim Kurznachrichtendienst X auf entsprechende Hinweise und teilte mit: "Es wurden Zeugen festgestellt und ein Strafverfahren von Amts wegen eingeleitet."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

AfD sagt Wahlparty in bisheriger Form ab

21.20 Uhr: Die AfD in Thüringen hat ihre Wahlparty "in der bisher geplanten Form" abgesagt. Zuvor hatte ein Gericht geurteilt, dass die Partei mehrere Journalisten, denen sie den Zutritt verweigern wollte, doch bei der Veranstaltung zulassen muss.

Das Urteil des Gerichts zwinge die AfD "zur Absage der Veranstaltung in der bisher geplanten Form", schreibt die AfD in einer Mitteilung an die akkreditierten Journalisten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Tausende protestieren gegen AfD und Rechtsruck in Erfurt

17.57 Uhr: Der Wahlkampfabschluss der Thüringer AfD hat einen Tag vor der Landtagswahl in Thüringen Tausende Menschen auf die Straße in Erfurt gebracht. Etwa 1.300 AfD-Anhänger kamen zu einer Kundgebung mit AfD-Rechtsaußen und Spitzenkandidat Björn Höcke und der Bundesvorsitzenden Alice Weidel auf den Domplatz der Thüringer Landeshauptstadt. Das teilt die Versammlungsbehörde der Stadt auf Anfrage mit. Bis zu 3.000 Menschen protestierten danach nur etwa 100 Meter von der AfD entfernt gegen einen Rechtsruck und Rechtsextremismus in Thüringen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie wurde nach Angaben eines Sprechers von Beamten aus Hessen, Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern unterstützt. Zu nennenswerten Zwischenfällen sei es während beider Versammlungen nicht gekommen.